Зима в Україні буде складною через "божевілля" Путіна - Данілов

Секретар РНБО зазначив, що Україна вже готується до цього складного періоду.

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Зима в Україні буде складною / Колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, depositphotos.com/ua

Зима в Україні буде складною, буде немало проблем. Причиною цих проблем буде "божевільний Путін". Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю NV.

Водночас Данілов зазначив, що Україна готується до цього періоду. Це питання неодноразово розглядали на засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Зима буде складною і непростою з урахуванням цього божевільного, який знаходиться поруч на нашій території. Звичайно, він буде намагатися робити нам проблеми. Але я точно можу сказати, що це питання сьогодні перебуває зовсім вже в іншому вигляді. Йде максимальна підготовка до непростого і складного періоду", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що кожна територіальна громада повинна готуватися до зимового періоду та робити все, щоб у людей було світло та тепло.

Ракетні атаки

Раніше експерт назвав ймовірні цілі і терміни атак РФ. Окупанти РФ можуть завдавати нових ударів по Україні, не виключив Андрій Закревський.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієїз дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

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