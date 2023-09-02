"Наближаємося": Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ

Українські військові просуваються вперед, хоч контрнаступ багато хто вважає повільним.

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Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ГУР МОУ

Українські військові просуваються вперед і роблять все, щоб якомога швидше звільнити всі окуповані території. Незважаючи на те, що багато хто говорить про уповільнення в контрнаступі, ЗСУ рухаються вперед. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він акцентував на тому, що у формулюванні "повільний контрнаступ" немає нічого поганого, адже українські військові все ж наступають, а не відступають.

"Наближатися. Є певні уповільнення. Іноді з суб'єктивних причин, іноді з об'єктивних причин. Ну це нормально, але ми рухаємося вперед і навіть те, що ви зараз згадали багато говорять повільний наступ. Дивіться саме формулювання ви ж самі говорите повільний, але наступ. Адже це не повільне відповзання назад, це повільний наступ, але вперед", - сказав Буданов.

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Контрнаступ ВСУ

Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

Підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському, розповів 30 серпня представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

30 серпня начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до міста.

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що українська армія прорвала головну російську оборону "лінію Суровікіна" та наближається до села Вербове Запорізької області.

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