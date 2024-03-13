"Почне мститися Путіну": Кочетков пояснив, хто краще для України - Байден чи Трамп

Дональд Трамп хоче закінчити війну як бізнесмен, а Байден намагатиметься продовжувати те, що він робив досі, - досягти не-поразки України.

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Кочетков пояснив, хто для України кращий - Байден чи Трамп / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков пояснив, що для України означатиме перемога на виборах США Джо Байдена, а що - Дональда Трампа і як в обох випадках вибудовуватимуться стосунки Києва і Вашингтона.

"Проблема в тому, що ми серйозно говоримо про те, хто - Трамп чи Байден - буде для нас вигіднішим. Потрібно, щоб було так, як на початку масштабного вторгнення Росії, коли Україна мала стовідсоткову двопартійну підтримку, і Києву було байдуже, хто очолює Штати - демократ чи республіканець, і як там змінюються якісь чиновники", - сказав Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Що робитиме Трамп у разі перемоги

Дональд Трамп чітко сформулював, що хоче закінчити війну як бізнесмен, а саме - викласти певні умови Путіну та Зеленському, а далі, використовуючи свій вплив, насамперед економічний, досягти домовленостей.

"Як бізнесмен, Трамп вважає, що немає нічого поганого в тому, що велика корпорація, тобто Росія, поглине маленьку корпорацію - Україну. Для нього це нормальний бізнес-процес, і можна домовитися про більш-менш прийнятні умови цього поглинання. Ось що відбувається, з точки зору Трампа", - пояснив Кочетков.

Він вважає, що цей бізнес-підхід може зіграти з Україною недобрий жарт.

"Сподіваюся, що Трамп занадто оптимістичний щодо можливості домовитися з Путіним, і Путін цей оптимізм зруйнує, тому що він хоче все - всю Україну, а не якусь її частину. А далі цілком може бути так, що у Трампа з Путіним не складеться, і Трамп образиться (він дуже образлива людина). І він почне мститися Путіну", - додав аналітик.

Кочетков не виключає, що за Трампа підтримка України Штатами буде навіть збільшена.

"При ньому є варіант, що Київ дотискатимуть до переговорів на капітулянтських умовах, а є варіант, що ображений на Путіна Трамп збільшить підтримку", - зазначив він.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Що робитиме Байден в разі перемоги на виборах

За словами Кочеткова, Байден намагатиметься продовжувати те, що він робив досі - досягти не-поразки України.

"Адже США зараз працюють не на перемогу, а на не-поразку нашої країни. Штати не хочуть дати Росії перемогти, але точно так само вони не дають перемогти й Україні. У американців надмірна поступовість і стриманість щодо надання тих видів зброї, з якими ми можемо перемогти", - сказав він.

Експерт додав, що за Байдена військова промисловість, зокрема американська, почала набирати обертів.

"Тому поставки зброї Україні будуть такими, які не дозволять нам програти, втратити лівобережжя тощо. Тож перспективи складні, але оптимістичні", - вважає Кочетков.

Він додав, що Київ має будувати політику таким чином, щоб якомога менше залежати від того, що відбуватиметься за океаном.

"На жаль, поки що цього немає. Зараз щось на кшталт ступору: ми просто чекаємо, хто переможе в США, а далі спробуємо вибудувати з переможцем відносини. Це не стратегічний підхід", - резюмував аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів і обрання Трампа чи Байдена:

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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