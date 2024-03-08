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Дозволив Путіну робити все що завгодно: Байден жорстко відповів Трампу

Юрій Берендій
8 березня 2024, 07:26
Байден розкритикував президента США Дональда Трампа і зазначив його словами щодо дій Росії та її президента небезпечними та неприйнятними.
Дозволив Путіну робити все що завгодно: Байден жорстко відповів Трампу
Байден відповів Трампу на його скандальні заяви щодо Росії і Путіна/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент США Джо Байден відповів на заяви Трампа щодо російської агресії проти України та його позицію щодо військових злочинів Путіна та Росії. Відповідну заяву президент США зробив під час звернення до Конгресу.

"Сьогодні перед нами стоїть безпрецедентний момент. З тих часів, коли був Лінкольн і громадянська війна, не було таких ударів по демократії і свободі по всьому світі. Путінська Росія напала на Україну... Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, він помиляється", - заявив Джо Байден.

Президент США також згадав слова республіканця Рональда Рейгана, звинувативши свого політичного опонента Дональда Трампа в потуранні рішеньо російського диктатора Володимира Путіна.

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"Не так давно президент республіканець Рональд Рейган гучно заявив: пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну (Берлінську-ред.). Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець (Дональд Трамп-ред.), каже Путіну, цитую: "Роби все що хочеш". Це цитата. Колишній американський президент дійсно сказав це, схилившись перед російським лідером. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно", — сказав президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден підкреслив, що забезпечення підтримки та надання необхідного озброєння може допомогти Україні зупинити агресію з боку Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість використання близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США вивчають "інші можливості" допомоги ЗСУ.

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