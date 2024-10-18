На складі гриміли вибухи: реактивні дрони атакували військовий арсенал у Поволжі

Про вибухи, що прогриміли, розповіли жителі Сердобського району Пензенської області.

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У Сердобську атаковано військовий арсенал РФ / Колаж: Главред, фото: Google/maps, Pixabay

Арсенал ракетного та артилерійського озброєння в Сердобську Пензенської області країни-агресора РФ атакували реактивні дрони в ніч із 16 на 17 жовтня.

Про вибухи, що прогриміли, розповіли жителі Сердобського району Пензенської області, повідомляє видання Astra.

"Кілька реактивних дронів атакували цієї ночі склад із боєприпасами в Сердобську", - ідеться в повідомленні. відео дня

Після атаки на території арсеналу виникла пожежа, проте вже за півгодини її загасили. Підкреслюється, що від Сердобська до кордону з Україною - близько 700 км.

Уточнюється, що жодних офіційних коментарів від місцевої влади досі не надійшло.

Зазначають, що у Свердобському районі розташований арсенал ракетного та артилерійського озброєння військової частини 58661-90 (колишня в/ч 83368).

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Видання нагадує, що які точно реактивні дрони використані в атаці, ASTRA невідомо, проте раніше президент Володимир Зеленський показав нову українську гібридну далекобійну ракету-дрона "Паляниця", яка оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном.

/ t.me/astrapress

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Нагадаємо, дрони атакували військовий аеродром в Адигеї. На аеродромі дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського авіаційного училища.

Раніше повідомлялося, що у двох областях країни-агресора РФ було голосно - у Брянській області та Краснодарському краї прогриміли вибухи. Як повідомив губернатор Брянщини Олександр Богомаз, регіон атакували ударні безпілотники. Протиповітряна оборона нібито збила 12 ударних дронів.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі підтвердили удар по арсеналу РФ на Брянщині. Зазначається, що за наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.

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