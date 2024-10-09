У РФ - вибухи: атаковано арсенал на Брянщині, триває потужна детонація боєприпасів

Дрони, ймовірно, підпалили 67-й арсенал ГРАУ біля міста Карачев.

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На Брянщині, ймовірно, горить арсенал / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 9 жовтня у двох областях країни-агресора РФ було голосно - у Брянській області та Краснодарському краї прогриміли вибухи.

Як повідомив губернатор Брянщини Олександр Богомаз, регіон атакували ударні безпілотники. Протиповітряна оборона нібито збила 12 ударних дронів.

При цьому в Мережі з'явилися відео з місця "прильотів". Повідомляється, що дрони підпалили 67-й арсенал ГРАУ, триває детонація боєприпасів.

відео дня

Дивіться відео - У РФ гримлять вибухи на Брянщині:

Арсенал розташований впритул до 20-тисячного населеного пункту Карачев. При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв. км зберігалися просто неба.

Карачев на карті / google/maps

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що атаці дронів піддався Щербинівський район.

"У селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА в приватному домоволодінні вибило скло, пошкоджено газову трубу. З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає", - повідомив він.

У Міноборони РФ заявили, що в ніч на 9 жовтня засоби ППО перехопили і знищили 47 українських дронів.

За даними відомства, 24 безпілотники нібито було збито над територією Брянської області, 5 безпілотників знищено над територією Бєлгородської області, по 2 безпілотники - у Курській та Ростовській областях, один - у Краснодарському краї і 13 - над акваторією Азовського моря.

Вибухи на складі БК у Тверській області РФ - що відомо

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

У РФ не визнали атаку на військову частину, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

Вибухи в Торопці були настільки потужними, що на території регіону зафіксували землетрус. Як повідомляє Volcanodiscovery, землетрус мав магнітуду в 2,8 бала.

Арсенал у Торопці використовували для зберігання різних боєприпасів, зокрема - 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін. Також там зберігалися ракети для С-300, С-400 та "Іскандерів" та ракети KN23, які росіянам поставляє Північна Корея.

За даними російських Telegram-каналів, на цьому арсеналі могли зберігатися близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

За даними ЗМІ, арсенал у місті Торопець атакували дрони Служби безпеки України.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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