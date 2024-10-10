'Там іде війна справжня': дрони атакували військовий аеродром в Адигеї

На аеродромі дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського авіаційного училища.

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Військовий аеродром атаковано в Адигеї / Колаж: Главред, фото: Astra, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Рано вранці 10 жовтня в районі станиці Ханська під Майкопом (республіка Адигея) безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська". Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів.

Як повідомляє Astra, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

відео дня

Місцева влада інформацію поки не коментувала.

Дивіться відео - Військовий аеродром атакований в Адигеї:

Пожежу поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї зафіксувала система моніторингу пожеж NASA.

Жителі Адигеї активно обговорюють у чатах нічну атаку на військовий аеродром "Ханська".

Зокрема, поширюється аудіо, на якому чоловік говорить: "Атакували військовий аеродром дрони, там іде війна справжня, в Родниківці на аеродромі".

Дивіться відео - Жителі діляться враженнями після атаки на військовий аеродром в Адигеї:

Родниковий - селище, розташоване поруч зі станицею Ханська та буквально прилегле до військового аеродрому.

Селище Родниковий на карті / t.me/astrapress

Удари по Росії - останні новини

У ніч на 9 жовтня у двох областях країни-агресора РФ було голосно - у Брянській області та Краснодарському краї прогриміли вибухи. Як повідомив губернатор Брянщини Олександр Богомаз, регіон атакували ударні безпілотники. Протиповітряна оборона нібито збила 12 ударних дронів.

При цьому в Мережі з'явилися відео з місця "прильотів". Повідомляють, що дрони підпалили 67-й арсенал ГРАУ, триває детонація боєприпасів.

Пізніше Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині.

Зазначається, що за наявною інформацією, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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