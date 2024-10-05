Влупили по найціннішому: дрони атакували кілька підприємств у РФ - де влучили

На підприємствах Воронезької області спалахнула пожежа внаслідок падіння БПЛА.

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У Воронезькій гриміли вибухи після атаки дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: defence

У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області (РФ) було неспокійно - там гриміли вибухи. На території зафіксували безпілотники, як результат, атаки зазнали кілька підприємств, виникла пожежа.

Російські пабліки панікують, що дрони атакували спиртзавод "Етанол спирт" у Новохоперську Воронезької області, а також у Старому Осколі. У мережі з'явилися кадри атаки.

Атака безпілотників у Воронезькій області / Фото: скріншот тг-канал Главред

Губернатор області Олександр Гусєв підтверджує роботу ППО.

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Як заявив він, вночі начебто було "збито та придушено кілька безпілотників".

Російське Міноборони також підтвердило, що протягом минулої ночі було нібито знищено та перехоплено 10 дронів: над територією Бєлгородської області начебто вдалося перехопити та знищити 7 БпЛА, над територією Воронезької області було знищено 1 дрон та 2 безпілотники знищено над територією Курської області.

Повідомляється, що нібито дрони "намагалися атакувати кілька підприємств, які випускають цивільну продукцію".

Як стверджує місцева влада, у будівлі одного з підприємств стався спалах "на території одного поверху".

"На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", - запевнив губернатор.

Також внаслідок події одна людина отримала осколкове поранення у руку.

НПЗ РФ-інфографіка/ Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Вчора Генштаб поділився деталями влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів бази ППМ у Воронезькій області. Бойове завдання було виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Нещодавно дрони СБУ атакували аеродром РФ, а також атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.

Ймовірно, це лише початок, адже у Зеленського розповіли деталі про нову українську ракету. Вона матиме дальність ураження 600-700 кілометрів і призначена для знищення інфраструктури, що дозволяє Росії використовувати авіацію.

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