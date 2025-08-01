Землетрус на Камчатці пошкодив базу з атомними підводними човнами РФ - ЗМІ

Науковці після попереднього аналізу повідомили, у якому стані підводні човни.

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Чи зачепило цунамі підводні човни РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

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База "Рибачий" постраждала під час землетрусу в РФ

Підводні човни Росії, попередньо, не зазнали ушкоджень

30 липня Камчатським півостровом пронісся надпотужний землетрус, який зачепив і базу Тихоокеанського флоту країни-агресорки Росії. Про це повідомляє The Telegraph.

На базі "Рибачий" розміщена більшість атомних підводних човнів РФ. Саме вона, згідно із супутниковими знімками, постраждала. На ній частина одного з пірсів відхилилась, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.

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Видання зазначає, що хвилі, які спричинив землетрус магнітудою у 8,8 балів, досягли бази буквально за 15 хвилин, адже вона знаходиться приблизно в 120 кілометрах від його епіцентру.

Попередній аналіз вказує на те, що сучасні атомні човни типу "Борей" та радянські "Дельти" не постраждали, бо не були пришвартовані біля пошкодженого причалу під час цунамі.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно", - зауважив науковий співробітник Британського об'єднаного інституту оборонних досліджень доктор Сідхарт Каушал.

Землетрус на Камчатці 30 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою понад 8 балів. Це найпотужніший землетрус із 1952 року. Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі заввишки 3-4 метри. Деякі населені пункти затоплено. Людей евакуювали із постраждалого регіону.

У пабліках одразу з'явилася інформація, що епіцентр землетрусу знаходиться недалеко від важливого об'єкту країни-агресорки Росії, а саме бази військово-морського флоту РФ "Рибачий", на якій базуються підводні човни.

Після потужного землетрусу на Камчатці в Японії оголосили попередження про цунамі висотою до трьох метрів. Людей закликали евакуюватися на височини і залишатися в безпечному місці.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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