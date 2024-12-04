Чи може Путін нарватися на Томагавки: експерт про непередбачувану відповідь Трампа

Фактори зброї та сили можуть використовувати проти РФ, не виключає Валерій Клочок.

https://glavred.net/world/mozhet-li-putin-narvatsya-na-tomagavki-ekspert-o-nepredskazuemom-otvete-trampa-10619594.html Посилання скопійоване

/ колаж: Главред, скріншот: відео

Ключове:

Трамп може використовувати зброю і силу

Для Путіна Трамп незручна фігура

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував питання про те, як можуть розгортатися події, якщо диктатор Володимир Путін скаже Дональду Трампу "ні" у відповідь на його мирні ініціативи.

"Путін що завгодно може говорити в публічній площині, але є фактори зброї і сили, які Трамп дійсно може використовувати", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

При цьому експерт нагадав показові історії з Касемом Сулеймані (генерал-лейтенант з Ірану, який командував елітним підрозділом Корпусу вартових Ісламської революції, якого було вбито ударом ВПС США 3 січня 2020 року за особистим розпорядженням Трампа, - ред.) і ударом ракетами Tomahawk по Сирії.

"Трамп - непередбачувана і рішуча людина. Для Путіна він незручна фігура. І якщо Путін скаже "ні", на Росію чекатиме відповідь. Якою вона буде? Подивимося. Навряд чи це будуть Томагавки, але можливі серйозні рішення від Вашингтона", - додав Клочок.

Раніше повідомлялося про те, що Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа. Трамп неодноразово радився з Орбаном, щоб дізнатися його думку про війну Росії проти України, вважають журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, яким буде сценарій Трампа щодо України. У Євросоюзі прагнуть відродити економічне співробітництво з Росією, тому допомога Україні зменшиться і з боку Європи, вважає Джон Болтон.

Як повідомляв Главред, Трамп збирається посадити РФ і Україну за стіл переговорів, вважає його прес-секретар Каролін Лівітт. Новий президент США готує безліч указів у перший же день своєї роботи.

Інші новини:

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред