"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

Кіт Келлог може запропонувати "похмурий компроміс для похмурої війни".

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Володимиру Путіну може сподобатися мирний план спецпредставника Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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У чому суть мирного плану Келлога

Чому цей план може зіграти на руку Путіну

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань України. У зв'язку з цим журналісти CNN пояснили, який вигляд може мати завершення війни Росії та України. Як пише видання, це "велике дипломатичне питання". Якщо говорити коротко, то припинення вогню заморозить лінію фронту - і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів.

Келлог виклав свій мирний план у квітні. У ньому війна називається "кризою, якої можна було уникнути та яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена... втягнула Америку в нескінченну війну".

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На думку Келлога, адміністрація нинішнього президента США надавала Україні занадто мало летальної допомоги та занадто пізно. Рішення Трампа передати першу летальну допомогу Україні 2018 року показало силу, необхідну для протистояння російському диктатору Путіну. Келлог вважає, що потрібно було передати Києву більше зброї ще до повномасштабного вторгнення або одразу після нього, щоб Україна могла перемогти.

Мирний план Келлога - у чому суть

На думку майбутнього радника Трампа, вступ України до НАТО - дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, і що його слід відкласти на невизначений термін.

Майбутня допомога США - ймовірно, у вигляді кредитів - залежатиме від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди.

Лінії фронту мають бути заморожені в рамках режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони. За це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій та повне пом'якшення лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну.

Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України.

Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але домагатися цього буде можливо лише дипломатичним шляхом.

Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, із залученням військ НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами.

Хоча Келлог хоче, щоб США ще більше озброїли Україну, він визнає, що зробити це США не зможуть. У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 на місяць, які Україна може витратити всього за 48 годин.

CNN зазначає, що цей мирний план може дуже сподобатися "хитрому і брехливому" Путіну.

З одного боку, план надає Україні шанс покласти край насильству в той час, коли вона програє на всіх фронтах і відчуває гостру нестачу основних людських ресурсів. Водночас, він починає вигідний для Кремля процес.

"Використання припинення вогню і слабкості Заходу - його [Путіна] сильна сторона, момент, якого він чекав майже три роки. План приймає втому Заходу, те, що його виробництво озброєнь не може йти в ногу з часом, і що його цінності марнотратні. Він також мало враховує те, що Росія зробить, щоб порушити його бачення", - зазначають журналісти.

"Це похмурий компроміс для похмурої війни. Він може і не покласти їй кінець, а відкрити нову главу, коли західна єдність і підтримка почнуть руйнуватися, в той час, як Путін просувається, і за столом переговорів, і на фронті - все ближче до своїх цілей", - резюмували автори статті.

Мирний план Трампа - останні новини

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморозку конфлікту і переговори, другий - членство України в НАТО в обмін на території. Про це писало CNN з посиланням на два джерела.

Як повідомляв Главред, американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела також повідомляла, що Трамп готує "мирний план" для України. Як випливає з плану, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще щонайменше на 20 років.

Важливо зазначити, що переговори щодо закінчення війни вестиме саме спеціальний представник Дональда Трампа. Президент США буде читати його великим авторитетом.

Генсек Альянсу Марк Рютте заявляв, що країни НАТО і новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити Путіна за стіл переговорів, коли Україна матиме сильнішу позицію.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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