Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

Анна Ярославська
29 листопада 2024, 12:50
281
Кіт Келлог може запропонувати "похмурий компроміс для похмурої війни".
Дональд Трамп, Владимир Путин
Володимиру Путіну може сподобатися мирний план спецпредставника Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • У чому суть мирного плану Келлога
  • Чому цей план може зіграти на руку Путіну

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань України. У зв'язку з цим журналісти CNN пояснили, який вигляд може мати завершення війни Росії та України. Як пише видання, це "велике дипломатичне питання". Якщо говорити коротко, то припинення вогню заморозить лінію фронту - і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів.

Келлог виклав свій мирний план у квітні. У ньому війна називається "кризою, якої можна було уникнути та яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена... втягнула Америку в нескінченну війну".

відео дня

На думку Келлога, адміністрація нинішнього президента США надавала Україні занадто мало летальної допомоги та занадто пізно. Рішення Трампа передати першу летальну допомогу Україні 2018 року показало силу, необхідну для протистояння російському диктатору Путіну. Келлог вважає, що потрібно було передати Києву більше зброї ще до повномасштабного вторгнення або одразу після нього, щоб Україна могла перемогти.

Мирний план Келлога - у чому суть

На думку майбутнього радника Трампа, вступ України до НАТО - дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, і що його слід відкласти на невизначений термін.

Майбутня допомога США - ймовірно, у вигляді кредитів - залежатиме від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди.

Лінії фронту мають бути заморожені в рамках режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони. За це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій та повне пом'якшення лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну.

Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України.

Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але домагатися цього буде можливо лише дипломатичним шляхом.

Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, із залученням військ НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами.

Хоча Келлог хоче, щоб США ще більше озброїли Україну, він визнає, що зробити це США не зможуть. У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 на місяць, які Україна може витратити всього за 48 годин.

CNN зазначає, що цей мирний план може дуже сподобатися "хитрому і брехливому" Путіну.

З одного боку, план надає Україні шанс покласти край насильству в той час, коли вона програє на всіх фронтах і відчуває гостру нестачу основних людських ресурсів. Водночас, він починає вигідний для Кремля процес.

"Використання припинення вогню і слабкості Заходу - його [Путіна] сильна сторона, момент, якого він чекав майже три роки. План приймає втому Заходу, те, що його виробництво озброєнь не може йти в ногу з часом, і що його цінності марнотратні. Він також мало враховує те, що Росія зробить, щоб порушити його бачення", - зазначають журналісти.

"Це похмурий компроміс для похмурої війни. Він може і не покласти їй кінець, а відкрити нову главу, коли західна єдність і підтримка почнуть руйнуватися, в той час, як Путін просувається, і за столом переговорів, і на фронті - все ближче до своїх цілей", - резюмували автори статті.

Мирний план Трампа - останні новини

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморозку конфлікту і переговори, другий - членство України в НАТО в обмін на території. Про це писало CNN з посиланням на два джерела.

Як повідомляв Главред, американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела також повідомляла, що Трамп готує "мирний план" для України. Як випливає з плану, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще щонайменше на 20 років.

Важливо зазначити, що переговори щодо закінчення війни вестиме саме спеціальний представник Дональда Трампа. Президент США буде читати його великим авторитетом.

Генсек Альянсу Марк Рютте заявляв, що країни НАТО і новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити Путіна за стіл переговорів, коли Україна матиме сильнішу позицію.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп новини України війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

13:24Україна
Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД

Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД

13:13Україна
"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

12:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Використовували одиниці: для чого потрібна секретна кнопка в пральній машині

Використовували одиниці: для чого потрібна секретна кнопка в пральній машині

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

Останні новини

13:24

Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

13:23

"Стане підтримкою": Джамала та Дмитро Монатік презентували проникливу пісню "КЛИЧУ"Відео

13:22

Кремль пішов на ризик: армія РФ може "закінчитись" за лічені місяці - Дикий

12:54

Треба знайти заховану жабу за 7 секунд: загадка для найкмітливіших

12:53

За тиждень ціна "підскочила" на 35%: в Україні "різко" дорожчає популярний овоч

Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПДКрим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД
12:50

"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

12:30

Трамп хоче переговорів з КНДР: США потрібно закінчити війну в Україні - ЗМІ

12:29

Чому над Тибетом відмовляється літати авіація: відповідь здивує багатьох

12:22

"Інший рівень стосунків": Катерина Тишкевич зробила публічне зізнання чоловікові

Реклама
12:11

Відставка глави ГУР: Буданов вперше відреагував на чутки про звільнення

12:06

В порту Туапсе лунали вибухи: можливе ураження десантного корабля РФ

11:53

"Там стільки всього": Володимир Дантес розповів про знайомство з Віктором Ющенком

11:28

Уразили нафтобазу і знищили РЛС: українські військові потужно вдарили по окупантах – деталіВідео

11:20

Годин зі світлом стане більше: коли українцям чекати покращення ситуації

11:06

Чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу: енергетики пояснили

10:53

Відмовляються йти в бій: армія РФ масово дезертирує на одній з ключових ділянок

10:52

Китайський гороскоп на завтра 30 листопада: Кроликам - проблеми вдома, Мавпам - поганий стан

10:26

Розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривеньВідео

10:22

"Ще один трофей": зрадниця Анна Asti похвалилася нагородою в РФ

10:21

Сніг і мороз -7 градусів: у яких областях України у вихідні буде найхолодніше

Реклама
10:17

Коли податковий закон набуде чинності: українцям назвали остаточну дату

10:09

Зігрійтеся та зали шайтеся енергійними цієї зими з портативною енергостанцією BLUETTI AC70Відео новини компанії

09:49

Змія точно оцінить: дивовижні курячі рулетики, з якими впорається коженВідео

09:39

РФ випустила по Україні 132 "Шахеда": скільки з них збила ППО

09:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 листопада (оновлюється)

09:31

Атаки російських дронів: Світан пояснив, чи є в Україні безпечні міста

09:24

Карта Deep State онлайн за 29 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

"Головне, що така опція можлива": експерт сказав, чи відправить НАТО свої війська в Україну

08:26

РФ накопичила тисячу ракет: Світан сказав, на скільки атак їх вистачить

08:12

"Хоча б усі забули": колишня дружина Остапчука публічно висміяла свого екса

08:10

"Хід конем": що сталося на тлі перемир'я Хезболли та ІзраїлюПогляд

07:37

Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні: що сказав президент США

06:44

"Два резервуари горять, а то й чотири": на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобазаВідео

06:10

Коротка аналітика по "плану Келлога"Погляд

05:48

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

05:23

Загадка для справжніх детективів: потрібно за 5 секунд знайти півня на картинці

05:00

Яке сьогодні свято 29 листопада 2024 року: як не втратити успіх та здоров'я у цей день

04:32

Що категорично не можна робити на Різдво: заборони та прикмети

04:00

Що можна подарувати батькам на Новий рік 2025: 10 практичних та оригінальних варіантів

03:26

Нестандартна головоломка: потрібно знайти чотирьох тварин в осінньому листі

Реклама
03:02

Спричиняють найбільше проблем: кінолог назвав 2 "найгірші" породи собакВідео

02:30

До захоплення дуже далеко: Донецька область не по зубах РФ – думка

02:00

Що означають жовті квадрати на дорозі: спантеличують багатьох водіїв

01:25

РФ націлилась на ключовий населений пункт: перед ЗСУ стоїть важливе завдання

28 листопада, четвер
23:50

"Не думаю, що це мудро": генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

23:43

У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалийФото

23:04

Не з 1 грудня: коли в Україні набуде чинності закон про підвищення податків

22:58

"Не кілька днів": скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз

22:37

Грузія відмовилась від вступу в ЄС до 2028 року: Тбілісі охопили масові протестиВідео

22:36

Мобілізація 18-річних: боєць ЗСУ роз'яснив, чому не слід поспішати

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти