Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

Трампа неодноразово радився з Орбаном, щоб дізнатися його думку щодо війни Росії проти України, вважають журналісти.

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Орбан зібрався відновити "миротворчу місію" - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Головне з матеріалу Радіо Свобода:

Трамп неодноразово говорив з Орбаном про війну в Україні

Орбан може відвідати Україну, РФ і Китай

Журналісти назвали мету можливої поїздки Орбана

Обраний президент США Дональд Трамп після перемоги неодноразово говорив із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо російсько-української війни. Тепер Орбан може відновити свою "миротворчу місію", щоб передати "послання" президенту України Володимиру Зеленському, очільнику Кремля Володимиру Путіну та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Як повідомляє угорська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела, Трамп після 5 листопада декілька разів говорив з Орбаном. Під час розмов велику увагу приділяли війні в Україні.

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Що планує Трамп

За інформацією журналістів, Орбан має намір відновити "миротворчу місію" щодо завершення війни в Україні. Йдеться про візити до України, РФ та Китаю з метою передачі сигналів від Трампа Зеленському, Путіну та Сі Цзіньпіну.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Дипломатія" Орбана - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня був із візитом в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і запропонувати припинити вогонь "для встановлення миру".

За декілька днів Орбан вирушив на зустріч із Путіним. Під час перемовин кремлівський керівник знову заговорив про ультиматуми на адресу України і свої "погляди" на завершення війни.

Путін і Зеленський "хочуть битися і не прагнуть миру", сказав Орбан після своїх візитів. На його думку, ані агресорка Росія, ані Україна до компромісів поки що не готові.

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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