Яким буде сценарій Трампа щодо України: ексрадник президента зробив прогноз

У Євросоюзі прагнуть відродити економічне співробітництво з Росією, тому допомога Україні зменшиться і з боку Європи, вважає Джон Болтон.

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Трамп може піти на заморозку війни РФ проти України - Болтон / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, УНІАН

Головне із заяви Джона Болтона:

Військова допомога Україні від Заходу може скоротитися

За Трампа можуть швидко початися перемовини

Заморожування війни може стати неминучим сценарієм

Припинення вогню на чинній лінії фронту може стати неминучим сценарієм завершення розв'язаної Росією війни проти України. Дональд Трамп спробує знайти оптимальний варіант мирної угоди. Утім, угода напевно буде тимчасовою. До того ж Кремль не збирається зупинятися. Про це заявив колишній радник 45-го президента США Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

У своїй колонці для The Telegraph він написав про те, що інавгурація Трампа навряд чи стане позитивним моментом для України і Заходу.

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Військова допомога від США та ЄС

Найімовірніше, після 20 січня військова та економічна допомога Києву з боку Вашингтона значно скоротиться і стрімко почнуться перемовини з Росією.

Крім того, Болтон переконаний у скороченні допомоги Україні і від Євросоюзу.

У Європі є сили, які хотіли б відновити комерційну співпрацю з РФ.

Мирна угода може бути тимчасовою

На думку Болтона, Трамп спробує знайти оптимальний варіант завершення війни, проте мирна угода, найімовірніше, буде тимчасовою, щоб зберегти майбутнє України відкритим.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Водночас Путін, на думку американця, не збирається зупинятися доти, доки не "відновить імперію". Кремль не погодиться на угоду, що передбачає відмову від агресії проти України на постійній основі.

Сценарій заморозки війни може стати неминучим

На думку Болтона, припинення вогню на наявних лініях розмежування може стати неминучим сценарієм. Проте не можна допустити, щоб демілітаризовані зони були всередині України, адже це вигідно лише Росії.

Миротворці ООН Україні не допоможуть

Колишній американський чиновник скептично ставиться до ідей щодо розміщення на території України миротворців ООН. Він нагадав, як сили Організації не завадили Ізраїлю анексувати Голани.

"Проблема не пом'якшується, якщо миротворці перебувають під егідою НАТО, а не ООН. Не якість військових має значення, а наміри сторін конфлікту. Хто-небудь сумнівається в довгострокових цілях Росії? Або України, якщо на те пішло? Я припускаю, що Кремль у будь-якому разі не погодиться на миротворців НАТО, принаймні, якщо їх не посилять тисячі північнокорейських солдатів", - наголосив Джон Болтон.

Можливі плани Трампа щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни, писав у жовтні британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Він припустив, що за Трампа Україні можуть нав'язати домовленості, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими територіями.

Раніше Трамп призначив радником з питань нацбезпеки США Кіта Келлога, який кілька місяців тому пропонував заморозити війну в Україні та влаштувати перегмовини Києва і Москви. При цьому Київ не проситимуть відмовитися від територій.

Трамп збирається посадити РФ і Україну за стіл перемовин, вважає його прессекретар Каролін Лівітт. Новий президент США готує безліч указів у перший же день своєї роботи.

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Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

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