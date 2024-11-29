Прямо перед інавгурацією Трампа: Путін готовий піти на підступник крок - деталі

Коротко:
- До інавгурації президента США війна буде йти на загострення
- Втрати окупантів на фронті продовжують зростати
Допоки не відбудеться інавгурація президента США, на жаль, інтенсивність бойових дій продовжуватиметься, а атаки зростатимуть.
Про це йдеться в коментарі засновника і командира роти ударних БпЛА "Фаворит" Дениса Перча.
"Ми фіксуємо значне збільшення кількості атак і спроб ворога прорвати нашу оборону. Противник концентрує сили та засоби. Найімовірніше, до інавгурації президента США нас очікують найжорсткіші бої за всю війну. Росія намагатиметься окупувати якомога більше наших територій, щоб посилити свою переговорну позицію на можливих переговорах, запланованих Дональдом Трампом", - зазначив Денис Перч.
Не можна не відзначити, що втрати окупантів масштабно зросли. Однак це супроводжується пропорційним збільшенням витрат української армії на боєприпаси та ресурси.
"Я впевнений, що США під керівництвом Трампа, не бачать іншого результату, крім нашої перемоги. Наша позиція щодо миру через капітуляцію незмінна.
Ми готові тримати оборону до перемоги. Економічна криза в Росії, втрати серед їхнього населення та жорстка позиція міжнародної спільноти мають принести результати найближчим часом", - додав Перч.
Командир відзначає також гостру потребу у додаткових ресурсах. Річ у тім, що напруга на лінії фронту постійно зростає.
"Нам не вистачає людського ресурсу. Шкода, що на третьому році війни у багатьох цивільних досі немає мотивації захищати свій дім. Водночас у війську є достатньо мотивованих ідейних колективів, які тримають найважчі ділянки фронту", - підсумував командир.
Дональд Трамп планує закінчувати війну- останні новини
Раніше Главред пояснював, наскільки зросли шанси на мир після того, як Трамп обрав спецпредставника по Україні. Новообраний глава США сподівається, що разом з новим представником вони зроблять Америку і світ знову безпечними.
Журналісти CNN пояснили, у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа. На думку західної преси, він може запропонувати "похмурий компроміс для похмурої війни".
Також повідомляється, що Трамп хоче переговорів з КНДР. США потрібно закінчити війну в Україні, тому тому новий очільник Штатів може зайняти більш поблажливу позицію до РФ порівняно з адміністрацією Байдена.
Інші міжнародні новини:
- Прямо під час візиту в Астану: Казахстан підніс Путіну неприємний "сюрприз"
- Війна ніколи не була такою небезпечною: Орбан запанікував через "Орешнік" Путіна
- Сотні ракет і артсистем: у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву – ЗМІ
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред