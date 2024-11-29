Прямо перед інавгурацією Трампа: Путін готовий піти на підступник крок - деталі

Найімовірніше, до того моменту, як Дональд Трамп вступить на пост президента США, нас очікують найжорсткіші бої за всю війну.

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Окупанти спробують посилити бої перед інавгурацією Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Коротко:

До інавгурації президента США війна буде йти на загострення

Втрати окупантів на фронті продовжують зростати

Допоки не відбудеться інавгурація президента США, на жаль, інтенсивність бойових дій продовжуватиметься, а атаки зростатимуть.

Про це йдеться в коментарі засновника і командира роти ударних БпЛА "Фаворит" Дениса Перча.

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"Ми фіксуємо значне збільшення кількості атак і спроб ворога прорвати нашу оборону. Противник концентрує сили та засоби. Найімовірніше, до інавгурації президента США нас очікують найжорсткіші бої за всю війну. Росія намагатиметься окупувати якомога більше наших територій, щоб посилити свою переговорну позицію на можливих переговорах, запланованих Дональдом Трампом", - зазначив Денис Перч.

Не можна не відзначити, що втрати окупантів масштабно зросли. Однак це супроводжується пропорційним збільшенням витрат української армії на боєприпаси та ресурси.

"Я впевнений, що США під керівництвом Трампа, не бачать іншого результату, крім нашої перемоги. Наша позиція щодо миру через капітуляцію незмінна.

Ми готові тримати оборону до перемоги. Економічна криза в Росії, втрати серед їхнього населення та жорстка позиція міжнародної спільноти мають принести результати найближчим часом", - додав Перч.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Командир відзначає також гостру потребу у додаткових ресурсах. Річ у тім, що напруга на лінії фронту постійно зростає.

"Нам не вистачає людського ресурсу. Шкода, що на третьому році війни у багатьох цивільних досі немає мотивації захищати свій дім. Водночас у війську є достатньо мотивованих ідейних колективів, які тримають найважчі ділянки фронту", - підсумував командир.

Дональд Трамп планує закінчувати війну- останні новини

Раніше Главред пояснював, наскільки зросли шанси на мир після того, як Трамп обрав спецпредставника по Україні. Новообраний глава США сподівається, що разом з новим представником вони зроблять Америку і світ знову безпечними.

Журналісти CNN пояснили, у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа. На думку західної преси, він може запропонувати "похмурий компроміс для похмурої війни".

Також повідомляється, що Трамп хоче переговорів з КНДР. США потрібно закінчити війну в Україні, тому тому новий очільник Штатів може зайняти більш поблажливу позицію до РФ порівняно з адміністрацією Байдена.

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