Трамп найімовірніше почав контактувати з Кремлем на різних рівнях - Рибачук

Що сказав Рибачук:
- Команда Трампа має зв'язки з РФ
- У Трампа розуміють, що домовлятися з Путіним не можна
- Щодо РФ можна застосовувати мир з позиції сили
Під час передвиборчих перегонів Дональд Трамп обіцяв досягнути закінчення війни в Україні, про це новообраний президент заявляв і після перемоги. Щоб реалізувати задумане Трампу потрібно налагодити зв'язки з країною-агресором Росією.
Як розповів голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук в етері "Еспресо", у США вже є прямі контакти із бізнесом, лобістами, агентами впливу та офіційними каналами комунікації у Москві.
"Ми бачимо, що собою являє система Путіна. Він же йде в цей наступ не один - корейці, зброя з Китаю, Ірану, Кореї та ще свої "Орешники" подіставали із загашників. І вони дійсно ідуть як бульдозер. Але Трамп обіцяв, що з його приходом до влади, світ зміниться, війн не буде і буде справедливий мир. І найбільший виклик є в цій дефініції - хто і як з нас розуміє цей справедливий мир. Я впевнений, що контакти з Москвою вже йдуть, я думаю, що вони навіть раніше почалися", - пояснив він.
Показовим у цій ситуації, за словами Рибачука є те, що один із американських чиновників під час інтерв'ю розповів, що не варто та й взагалі неможливо собі уявити, що з Путіним можна проводити переговори в класичному розумінні цього слова, про щось домовлятися.
"Думаю, що команда Трампа це розуміє. Тому є формула, яка мені подобається, і її Зеленський повторював, - примус до миру, як колись росіяни робили в Грузії, або мир з позиції сили", - додав політик.
Позиція Трампа щодо контактів з Росією
Раніше Главред писав, що новообраний президент США Дональд Трамп офіційно не відреагував на дозвіл Україні бити по країні-агресору Росії далекобійними ракетами ATACMS, але коли увійде у Білий дім, він може зупинити допомогу. Такий шлях Трамп може обрати, щоб встановити хороші відносини з Володимиром Путіним.
Напередодні Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про вигідні умови припинення конфлікту.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента країни-агресора Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.
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Хто такий Олег Рибачук?
Олег Рибачук - український політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У 2017—2020 роках — член Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), пише Вікіпедія.
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