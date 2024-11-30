Трамп найімовірніше почав контактувати з Кремлем на різних рівнях - Рибачук

Комунікація між Москвою та поплічниками республіканця відбувається одразу на декількох рівнях.

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У США розуміють, що домовитись "класично" з Росією не вдасться / Колаж: Главред, фото: facebook D.Trump, скрін з відео

Що сказав Рибачук:

Команда Трампа має зв'язки з РФ

У Трампа розуміють, що домовлятися з Путіним не можна

Щодо РФ можна застосовувати мир з позиції сили

Під час передвиборчих перегонів Дональд Трамп обіцяв досягнути закінчення війни в Україні, про це новообраний президент заявляв і після перемоги. Щоб реалізувати задумане Трампу потрібно налагодити зв'язки з країною-агресором Росією.

Як розповів голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук в етері "Еспресо", у США вже є прямі контакти із бізнесом, лобістами, агентами впливу та офіційними каналами комунікації у Москві.

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"Ми бачимо, що собою являє система Путіна. Він же йде в цей наступ не один - корейці, зброя з Китаю, Ірану, Кореї та ще свої "Орешники" подіставали із загашників. І вони дійсно ідуть як бульдозер. Але Трамп обіцяв, що з його приходом до влади, світ зміниться, війн не буде і буде справедливий мир. І найбільший виклик є в цій дефініції - хто і як з нас розуміє цей справедливий мир. Я впевнений, що контакти з Москвою вже йдуть, я думаю, що вони навіть раніше почалися", - пояснив він.

Показовим у цій ситуації, за словами Рибачука є те, що один із американських чиновників під час інтерв'ю розповів, що не варто та й взагалі неможливо собі уявити, що з Путіним можна проводити переговори в класичному розумінні цього слова, про щось домовлятися.

"Думаю, що команда Трампа це розуміє. Тому є формула, яка мені подобається, і її Зеленський повторював, - примус до миру, як колись росіяни робили в Грузії, або мир з позиції сили", - додав політик.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо контактів з Росією

Раніше Главред писав, що новообраний президент США Дональд Трамп офіційно не відреагував на дозвіл Україні бити по країні-агресору Росії далекобійними ракетами ATACMS, але коли увійде у Білий дім, він може зупинити допомогу. Такий шлях Трамп може обрати, щоб встановити хороші відносини з Володимиром Путіним.

Напередодні Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про вигідні умови припинення конфлікту.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента країни-агресора Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.

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Хто такий Олег Рибачук? Олег Рибачук - український політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У 2017—2020 роках — член Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), пише Вікіпедія.

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