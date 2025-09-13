Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

Якщо НАТО виконає умови Вашингтона, війна в Україні закінчиться швидко, впевнений Дональд Трамп.

https://glavred.net/world/moshchnyy-udar-po-rf-i-vazhnoe-uslovie-nato-tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-10697771.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп пригрозив посилити санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головне:

Трамп заявив про готовність ввести "серйозні санкції" проти РФ

США назвали компанії, які допомагають РФ обходити санкції

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести "серйозні санкції" проти РФ.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії", - написав він у соцмережі Truth Social.

відео дня

Звертаючись до країн НАТО Трамп зазначив, що "відданість НАТО перемозі була значно меншою за 100%, а закупівля російської нафти деякими країнами була шокуючою! Це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах із Росією. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові. Тільки скажіть коли?"

"Я вважаю, що це, а також те, що НАТО, як група, запровадить від 50% до 100% тарифів на Китай, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії та України, також дуже допоможе у припиненні цієї смертельної, але несправедливої війни. Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією, і ці потужні тарифи зруйнують цю владу", - переконаний Трамп.

"Це не війна Трампа (вона б ніколи не розпочалася, якби я був президентом!), це війна Байдена і Зеленського. Я тут тільки для того, щоб допомогти зупинити її і врятувати тисячі російських і українських життів (тільки за минулий тиждень загинуло 7118 осіб. Божевілля!)", - знову наголосив Трамп.

/ Главред

Він впевнений, що якщо НАТО зробить так, як він каже, війна закінчиться швидко: "Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів".

США посилюють санкції: подробиці

Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній, які допомагають РФ обходити санкції і щодо яких наступного тижня введуть практично повну заборону на експорт товарів у Штати, повідомляють на сайті відомства.

Нові експортні обмеження, які набудуть чинності 16 вересня, запроваджують щодо 23 компаній із Китаю, трьох фірм із Туреччини, двох з ОАЕ, по одній компанії з Індії, Сінгапуру і Тайваню.

У Міністерстві торгівлі США зазначили, що ці компанії постачали товари для військово-промислового сектору Росії, а також здійснювали поставки до США без відповідного дозволу.

Діяльність цих компаній суперечить інтересам нацбезпеки, заявили в американському відомстві.

Посилення санкцій: що говорять в ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у суботу подякував США за ухвалення нових експортних обмежень проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. "Це - ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою військову машину", - наголосив він.

Єрмак наголосив, що санкції мають тільки посилюватися.

Санкції - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 липня змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо через 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

Інші новини:

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред