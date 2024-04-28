Потужний удар по логістиці РФ: у ГУР розкрили деталі та показали вогняне відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення в Росії двох тепловозів - 26 і 28 квітня.
Про це йдеться в повідомленні ГУР. Також у спецслужбі опублікували відповідне відео.
"28 квітня 2024 року в місті Оренбург на Росії невідомі особи спалили вщент магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". Аналогічний інцидент стався двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ - тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3", - зазначили в ГУР.
"ГУР МО України констатує - ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", - зазначено в повідомленні.
Дивіться відео - у РФ знищили два тепловози:
Спецоперації ГУР - останні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що ГУР здійснило потужну кібератаку. У результаті атаки ГУР на російську компанію сервіси підприємства в багатьох регіонах Росії перестали працювати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те. що ГУР спалило прямо в Москві вертоліт Ка-32. ГУР Міноборони України знищило вертоліт Ка-32, який росіяни використовували для авіапідтримки своєї армії.
Як повідомлялося раніше, у Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР. У Кремлі прекрасно знали про хабарництво Тимура Іванова, однак це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності.
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