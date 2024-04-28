Потужний удар по логістиці РФ: у ГУР розкрили деталі та показали вогняне відео

Ліквідація рухомого складу в РФ зменшує можливості військової логістики, кажуть у ГУР.

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У РФ спалили два тепловози / Колаж: Главред, Фото: ГУР, скріншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення в Росії двох тепловозів - 26 і 28 квітня.

Про це йдеться в повідомленні ГУР. Також у спецслужбі опублікували відповідне відео.

відео дня

"28 квітня 2024 року в місті Оренбург на Росії невідомі особи спалили вщент магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". Аналогічний інцидент стався двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ - тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3", - зазначили в ГУР.

"ГУР МО України констатує - ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", - зазначено в повідомленні.

Дивіться відео - у РФ знищили два тепловози:

/ Скриншот

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