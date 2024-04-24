У Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР - джерела

У Кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності.

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Заступника Шойгу затримали спецслужби Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ГУР

Заступник очільника Міноборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом диктатора Путіна через активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що у березні 2024 сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, передають співрозмовники "Української правди" в ГУР.

За словами джерела, попри реакцію ворога та його намагання убезпечити відповідні сервери, кібератака була здійснена успішно та досягла своєї цілі.

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Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи РФ розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. Зрештою Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабара.

Як зазначає співрозмовник УП, в Кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки (а не хабарництво заступника Шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту.

"Всі знали, що він - ключовий корупціонер у структурі Міноборони РФ, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів РФ у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням. Проте "санкції" проти Іванова було вжито лише після того, коли стався цей масивний витік чутливих даних", - зазначили у ГУР.

Нагадаємо, що у ЗМІ назвали справжню причину арешту заступника Шойгу. 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Однак, справжня причина арешту Іванова - держзрада.

У ГУР попередили, що РФ готує нову масштабну провокацію проти України. Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

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