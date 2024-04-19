УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3

Юрій Берендій
19 квітня 2024, 11:55
В ГУР зазначили, що операція із збиття Ту-22М3 над Ставропольським краєм РФ була аналогічна до збиття літак А-50 над Азовським морем.
Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3
В ГУр розкрили деталі знищення російського Ту-22М3 / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Після збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 над Ставропольським краєм РФ, інший літак, що брав учать в атаці по території України розвернувся і не здійснив пуску ракет. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

"Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні", – розповів Андрій Юсов.

Юсов відзначив, що цього разу відстань до збиття становила близько 300 км від кордону України. Він також зазначив, що ця операція була в певному роді повторенням попередньої операції Головного управління розвідки по збиттю літака А-50, що сталося недавно.

відео дня

"Так, відстань цього разу ще більша. Нагадаю, що мова йде про 300 км від українського кордону. Це справді знакова операція і знаковий результат для України", - підкреслив Юсов.

Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3
Що відомо про стратегічно авіацію РФ / Інфографіка Главред

Що таке літак Ту-22М

Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Збиття літака Ту-22М3 19 квітня - деталі удару

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 квітня стало відомо, що про знищення російського літака Ту-22М3. Згідно з повідомленням, льотчики, ймовірно, успішно катапультувалися.

Згодом стало відомо, що Збройні сили України вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3, який був оснащений ракетами Х-22. Літак був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200 за 300 км від кордону з Україною.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що це було перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли
Реклама

Головне за день

Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3

Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3

11:55 Україна
Літак Ту-22МЗ збили на відстані 300 км від України: у ГУР розкрили деталі

Літак Ту-22МЗ збили на відстані 300 км від України: у ГУР розкрили деталі

10:45 Україна
Україна може програти війну до кінця 2024 року: в ЦРУ спрогнозували хід боїв

Україна може програти війну до кінця 2024 року: в ЦРУ спрогнозували хід боїв

10:24 Україна
Всі головні новини

Популярне

Фанати ахнули: українка-запроданка Тетяна Овсієнко запливла до невпізнання 16641

Фанати ахнули: українка-запроданка Тетяна Овсієнко запливла до невпізнання

Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки 12820

Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб 8556

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб

Чому США раптом вирішили надати Україні допомогу 4794

Чому США раптом вирішили надати Україні допомогу

Останні новини

13:01

Кардаш'ян на унітазі: у мережу злили незручне фото селебріті

12:52

Публічно дав клятву: принц Вільям уперше заговорив про онкохвору Кейт Міддлтон

12:48

Залишилося двоє синів: внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинула працівниця УЗ

12:30

Бенефіціари локальних тютюнових фабрик знаходяться на Кіпрі – Купира

12:29

Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз на квітень 2024 року

РФ вдарила ракетами по центру Дніпра: є "приліт" у житловий будинок, загинули людиРФ вдарила ракетами по центру Дніпра: є "приліт" у житловий будинок, загинули люди
11:55

Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3

11:54

"Робить нас щасливими": Світлана Тарабарова показала молодшу доньку в її день народження

11:51

Народні засоби від мурах у домі: забійний лайфхак дає 100%-вий результат

11:50

Каверзна головоломка: одна з жінок - мама хлопчика, потрібно вгадати за 7 секунд

Реклама
11:49

"Вирішується доля війни": Туск зробив важливу заяву щодо блокування кордону з Україною

11:05

Зникнуть навіть найменші частинки: як прибрати розбите скло - потрібна 1 річ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 20 квітня: Щури - будьте обережні, Драконам - витрати

10:50

Послабить можливості РФ атакувати Україну: у Повітряних силах прокоментували збиття Ту-22М3

10:45

Літак Ту-22МЗ збили на відстані 300 км від України: у ГУР розкрили деталіВідео

10:37

Добивають лежачого: чому стереотипи про переселенців - усе ще нормаПогляд

10:24

Україна може програти війну до кінця 2024 року: в ЦРУ спрогнозували хід боїв

10:17

Ракетний удар 19 квітня: ЗСУ знищили 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3Фото

10:09

"Він не витримає": молода дружина Віктора Павліка розповіла про майбутню доньку

09:54

Загинули троє дітей: РФ вночі вдарила по ДніпропетровщиніФото

09:52

Як легко і швидко помити мікрохвильовку: про диво-способи знають лише одиниціВідео

Реклама
09:39

Церковне свято 20 квітня: що заборонено робити на Похвалу Пресвятої Богородиці

09:30

Удари будуть продовжуватись: в ISW розповіли, чим Україна б'є по території РФ

09:23

Гороскоп на завтра 20 квітня: Терезам - шанс показати себе, Водоліям - гора роботи

09:20

ЗСУ вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3 - носій ракет Х-22Фото

08:55

РФ має відповідати: Зеленський відреагував на ракетний удар по ДніпропетровщиніФото

08:15

Генштаб звільнив Наталію Гуменюк з посади речниці ОК "Південь": хто її замінить

08:10

Чому Франція запросила росіян на річницю висадки у НормандіїПогляд

08:00

Миттєва карма: у РФ упав літак, який вранці бив ракетами по УкраїніВідео

07:35

Вранці в Одесі прогриміли вибухи: що відомо про ракетний удар РФ

07:25

Помітити магніт на пляжі за 5 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія

06:01

Росіяни прагнуть окупувати Часів Яр до кінця травняПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 10 секунд знайти кукурудзу

04:44

Як позбутися вапняного нальоту на кранах: жінка поділилась геніальним способом

04:00

Онук-утікач Софії Ротару вийшов на зв'язок і приголомшив шанувальників - що з ним сталося

03:03

СБУ повідомила про заочну підозру співаку-зраднику з Києва

02:32

Чоловік назвав 6 небезпечних предметів, які категорично не можна пилососитиВідео

02:05

Кримський міст міг залишитись без захисту: нові подробиці удару по Джанкою

01:35

Головоломка на перевірку IQ: знайдіть сніговика за 12 секунд

00:12

Потап на відео полив свою лисину молоком заради Насті Каменських

18 квітня, четвер
23:50

Жінка показала трюк із підводкою, який допоможе виглядати молодшеВідео

Реклама
23:47

По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

23:14

РФ зібрала 20-25 тис. солдат: в ЗСУ сказали, на які населені пункти націлився ворог

22:53

Буде "вибухове" літо: ЗСУ відправлятимуть "подарунки" окупантам у Крим

22:30

Анонсований на травень наступ Росії вже почався: ворог визначив два напрямки

22:17

Фанати ахнули: українка-запроданка Тетяна Овсієнко запливла до невпізнання

21:39

Україна знищила унікальну РЛС у Мордовії: "заповнити прогалину" РФ буде складно - ЗМІ

21:36

70-метрове полум'я плавить асфальт: у Харківській області стався потужний вибухВідео

21:27

Підписники не впізнали молодшу доньку Брежнєвої: виглядає, як доросла дівчинаФото

20:51

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб

20:21

Зеленського хотіли вбити у Польщі: у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти