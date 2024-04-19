Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3

Після збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 над Ставропольським краєм РФ, інший літак, що брав учать в атаці по території України розвернувся і не здійснив пуску ракет. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.
"Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні", – розповів Андрій Юсов.
Юсов відзначив, що цього разу відстань до збиття становила близько 300 км від кордону України. Він також зазначив, що ця операція була в певному роді повторенням попередньої операції Головного управління розвідки по збиттю літака А-50, що сталося недавно.
"Так, відстань цього разу ще більша. Нагадаю, що мова йде про 300 км від українського кордону. Це справді знакова операція і знаковий результат для України", - підкреслив Юсов.
Що таке літак Ту-22М
Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".
Збиття літака Ту-22М3 19 квітня - деталі удару
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 квітня стало відомо, що про знищення російського літака Ту-22М3. Згідно з повідомленням, льотчики, ймовірно, успішно катапультувалися.
Згодом стало відомо, що Збройні сили України вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3, який був оснащений ракетами Х-22. Літак був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200 за 300 км від кордону з Україною.
У Головному управлінні розвідки розповіли, що це було перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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