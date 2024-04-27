ГУР здійснило потужну кібератаку: сервіси АТ 'МТТ' недоступні в багатьох регіонах РФ

В результаті атаки ГУР на російську компанію сервіси підприємства в багатьох регіонах Росії перестали працювати.

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Українські хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У ніч з 26 на 27 квітня українська хакерська група BO Team та ГУР здійснили масштабну кібератаку на російську телекомунікаційну компанію АТ "МТТ". Вона є дочірнім підприємством ПАТ "МТС". Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як зазначив співрозмовник видання у спецслужбах, українські кіберфахівці заздалегідь отримали доступ до мережевого обладнання "МТТ", що дозволило їм підготувати потужну атаку. А у ніч на 27 квітня хакери здійснили потужну кібератаку на всі захоплені пристрої.

Метою атаки було знищення програмного забезпечення та конфігураційних файлів російської компанії. В результаті атаки сервіси підприємства в багатьох регіонах Росії перестали працювати. Зокрема, провайдер припинив надання послуг у Москві, Самарі, Санкт-Петербурзі, Хабаровську, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Волзі, Уфі та Калінінграді.

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Відновлення обладнання потрібно фізично підключатися до коженого пристрою. Це може зайняти тижні, оскільки досить велика географія розташування.

Що відомо про АТ "МТТ"? "МТТ" (Міжрегіональний ТранзитТелеком) є великим російським телекомунікаційним провайдером, який обслуговує тисячі корпоративних і мільйони приватних клієнтів. Компанія входить до ТОП-10 найбільших російських телекомунікаційних підприємств.

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Нагадаємо, 8 лютого ГУР здійснило успішну кібератаку проти російських окупантів, через що ворог втратив доступ до серверів програмного забезпечення для управління безпілотниками.

Також 12 грудня мобільний оператор Київстар зіткнувся з масштабним збоєм, що спричинило проблеми з мережею по всій країні. Абоненти повідомляли про відсутність мережі. Офіційний сайт компанії Київстар перестав працювати.

Як повідомляв Главред, за масштабною кібератакою на мережу "Київстар" стоять кілька хакерських груп, ймовірно пов'язаних із фінансовою підтримкою з боку Росії та Ірану. Група "Солнцепек", яка взяла на себе відповідальність за атаку, не є головним виконавцем.

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