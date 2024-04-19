Літак Ту-22МЗ збили на відстані 300 км від України: у ГУР розкрили деталі

Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак А-50.

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Знищення літака Ту-22МЗ - це операція ГУР / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот, Вікіпедія

Вранці 19 квітня було знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який сьогодні запускав ракети по Україні. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з Повітряними силами. У відомстві розповіли деталі.

"Один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, який у ніч на 19 квітня здійснював ракетну атаку проти України, був збитий у результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами", - ідеться у повідомленні ГУР.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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"У результаті ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і розбився", - повідомили в розвідці.

"Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну", - додали в ГУР.

Дивіться відео - У ГУР показали операцію зі знищення російського бомбардувальника Ту-22М3:

Зазначимо, Ту-22М3 - це дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (кодифікація НАТО: Backfire). Призначений для ураження морських і наземних цілей базування керованими ракетами та авіаційними бомбами.

​З яких літаків РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

У Росії впав літак Ту-22М3 - що відомо

Вранці 19 квітня стало відомо, що на території Ставропольського краю країни-агресора РФ впав дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

Літак впав недалеко від хутора Богомолов Ставропольського краю. На борту перебувало четверо льотчиків. РосЗМІ писали про те, що їм вдалося катапультуватися.

РосЗМІ пишуть, що зараз продовжуються пошуки четвертого члена екіпажу. Третій льотчик, якого також шукали, загинув. Двох пілотів знайшли раніше, вони у лікарні.

Міноборони Росії підтвердило катастрофу Ту22М3 у Ставропольському краї. Там повідомили, що літак упав після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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