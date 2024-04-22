Чи планує РФ новий наступ на Київ: очільник ГУР дав однозначну відповідь

За словами Буданова, говорити зараз про загрозу атаки РФ на столицю нашої держави "безпідставно".

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Буданов сказав, чи планує РФ новий наступ на Київ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Наразі загрози наступу військ Росії на Київ немає. Жодних змін у ситуації на півночі нашої країни не спостерігається.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC Україна". Буданов зазначив, що зараз говорити про загрозу атаки РФ на північ "безпідставно".

На запитання журналіста про те, чи не змінилася ситуація щодо цього, Буданов сказав: "Не змінилася, абсолютно".

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Буданов у відповідь на запитання, чи немає зараз загрози наступу на Київ зазначив, що такої загрози зараз немає.

"Станом на зараз – абсолютно немає", – сказав керівник Головного управління розвідки.

Також раніше Буданов назвав терміни погіршення ситуації на фронті. Російські окупанти будуть використовувати комплексний підхід під час проведення своїх операцій, сказав він.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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В ISW раніше зазначали, що українські військові можуть призупинити наступ РФ за умови швидкого надходження допомоги від США. Але поки військова допомога від США прибуде в Україну, російські окупанти спробують скористатися цим "вікном", щоб активізувати наступ та удари ракетами і дронами.

У Bloomberg зазначають, що допомога від США дасть перепочинок ЗСУ, але ще далеко до зміни ситуації на фронті. Україна потребує додаткових засобів, якщо збирається просуватись вперед та відкидати російських окупантів.

Окупанти у ніч на 22 квітня запустили 8 дронів і 3 ракети – на Одещині є влучання. Вдалося знищити п’ять "Шахедів" та один "Орлан". В Одеській області було влучання ворожих дронів-камікадзе.

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