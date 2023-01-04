Потужна пожежа в Сибіру: партизани зупинили військові ешелони РФ - ГУР

Партизани зупинили рух військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська.

У Сибіру сталася потужна пожежа / Скріншот

У Сибіру, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Відзначається, що в Росії партизани в черговий раз зупинили рух цивільних поїздів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська.

У ГУР уточнили, що в 2023 році "це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці в різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів".

При цьому публікується відео пожежі на одній з ділянок Транссибірської залізниці.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області РФ в результаті вибухів сталися кілька сильних пожеж в населеному пункті Шебекіно. У місті в результаті попадання снарядів майже 15 тисяч осіб були відключені від електроенергії.

Нові потужні вибухи прогриміли поблизу Бєлгорода. Відразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також в мережі повідомляли про пожежу, було видно великий стовп диму.

Читайте також: