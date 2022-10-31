"Не можу гарантувати безпеку": Зеленський відверто розповів про повернення українців додому

Президент упевнений, що всі повернуться, як тільки дозволить ситуація безпеки.
Україна, на жаль, сьогодні не може забезпечити всім безпеку у рідній країні.
"Ми дуже зацікавлені, щоб наш народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за кордон через війну, щоб вони поверталися. Жінки, діти. Я думаю, що це сьогодні їхній вибір, і я не можу сьогодні забезпечити всім безпеку, тому що це війна, війна, яку розв'язала односторонньо РФ виключно на території нашої держави", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Пі цьому Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб наші люди були в Україні, щоб вони працювали в Україні.
"Я впевнений, що всі повернуться, як тільки дозволить ситуація безпеки. Для цього нам потрібна більш розвинена "air defense", інфраструктура захисту нашого неба, безпека для наших школярів, побудова бомбосховищ і т.д. викликів багато, електрики мало, все не так просто, але ми тримаємося", - додав президент.
Війна в Україні
Відзначимо, тільки вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
В результаті атаки в Києві був пошкоджено енергооб'єкт живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.
У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.
Читайте також:
- Зеленський сказав, Чому біженці не можуть повертатися додому з-за кордону
- Зерновий шантаж Кремля: Зеленський запропонував вигнати РФ з G20
- Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: подробиці