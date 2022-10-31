Немає чим відновлювати енергооб’єкти: 12 країн допоможуть Україні потрібним обладнанням – Кулеба

12 країн нададуть Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури/ Reuters, УНІАН

Внаслідок російських ракетних атак в Україні пошкоджені багато об’єктів енергетичної інфраструктури. Щоб їх відновити, потрібне обладнання, яке в Україні уже закінчилося.

Дванадцять країн погодилися допомогти із поставками у нашу державу необхідного обладнання для відновлення критичної інфраструктури після обстрілів з боку РФ. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Допомогти погодилися Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Південна Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія і Франція.

Йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання.

"Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", – цитує слова Кулеби пресслужба МЗС.

Україні передадуть, зокрема, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати тощо.

Кулеба наголосив, що українські дипломати постійно перебувають у контакті з партнерами і роблять усе можливе, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Він зазначив, що дипломати залучають потрібну допомогу та обладнання, щоб усунути наслідки атак російських окупантів на критичну інфраструктуру нашої держави.

Відключення світла у Києві

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим. Росіяни вдарили по об’єктах енергосистеми.

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні було скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.

Після цього абонентам у Києві ввели нові графіки відключення електроенергії. При цьому в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам відразу до трьох разів на добу. В середньому електропостачання абонентам планують відключати в проміжку до 4 годин.

У ДТЕК заявляли, що в українських енергетиків закінчилось обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нове обладнання необхідно купувати закордоном, коштує все дуже дорого.

Пізніше у ДТЕК заявили, що енергетики повернули світло для споживачів та об’єктів водоканалу у Києві, які від ранку 31 жовтня були без електропостачання через ракетний удар російських окупантів. Станом на 18:00 цих споживачів перевели на тимчасову схему живлення. Проте інша частина споживачів у Києві зараз тимчасово перебувають без електропостачання через екстрені обмеження.

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