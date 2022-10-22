Паніка в Бєлгороді: після 'бавовни' пропала вода та електроенергія

У Шебекіно в результаті попадання снарядів майже 15 тисяч осіб відключені від електроенергії.
В Бєлгородській області РФ в результаті вибухів сталися кілька сильних пожеж в населеному пункті Шебекіно.
Про це повідомляють російські Telegram-канали. Також публікуються кадри наслідків "бавовни".
"У Шебекіно в результаті попадання снарядів майже 15 тисяч осіб відключені від електроенергії. На усунення наслідків і перепідключення буде потрібно 5-6 годин", - заявляє місцева влада.
Відзначається, що вибухи прогриміли на різних вулицях. Один з них пролунав у торговому центрі.
Також місцева влада повідомляє про те, що в результаті нібито є загиблі і постраждалі.
Додамо, що в прикордонних областях РФ вже нерідко відбуваються вибухи ракет, які окупанти запускають по мирних містах України.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".
Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
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