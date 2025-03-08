Дрони ГУР підірвали нафтопереробний комплекс під Пітером – ЗМІ

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- Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс у РФ
- Вибухи на об'єкті "Кіришінефтеоргсінтез" прогриміли близько шостої ранку
Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області в ніч на 8 березня.
Група БПЛА атакувала підприємство "Кіришінефтеоргсінтез" у Кіриському районі Ленінградської області Росії, розповіло джерело УП у спецслужбі.
Вибухи на об'єкті прогриміли близько шостої ранку. Повідомляють, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше один із резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і губернатор Ленінградської області.
"Незважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську військову машину її "кровоносної системи", - зазначило джерело.
За словами джерела, "Кіришінефтеоргсінтез" є значущим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.
Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.
Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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