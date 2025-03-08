Дрони ГУР підірвали нафтопереробний комплекс під Пітером – ЗМІ

Група БПЛА атакувала підприємство "Кіришінефтеоргсінтез" у Кіриському районі.

https://glavred.net/world/moshchnye-vzryvy-pod-piterom-drony-gur-atakovali-neftepererabatyvayushchiy-kompleks-10645604.html Посилання скопійоване

Дрони атакували НПК у Росії / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс у РФ

Вибухи на об'єкті "Кіришінефтеоргсінтез" прогриміли близько шостої ранку

Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області в ніч на 8 березня.

Група БПЛА атакувала підприємство "Кіришінефтеоргсінтез" у Кіриському районі Ленінградської області Росії, розповіло джерело УП у спецслужбі.

відео дня

Вибухи на об'єкті прогриміли близько шостої ранку. Повідомляють, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше один із резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і губернатор Ленінградської області.

"Незважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську військову машину її "кровоносної системи", - зазначило джерело.

За словами джерела, "Кіришінефтеоргсінтез" є значущим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

/ Главред

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.

Інші новини:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред