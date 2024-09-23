В порох стерли 58 будівель і залізницю: нові знімки складу РФ після атаки ЗСУ

На складі в Октябрському фіксуються "значні пошкодження північної частини депо", свідчать супутникові знімки.

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Cупутник показав, що у Тверській області знищено 58 будівель арсеналу, залізницю і потяг / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, x.com/MT_Anderson

Внаслідок атаки на російський 23-й арсенал поблизу селища Октябрське Тверської області було знищено або серйозно пошкоджено близько 60 будівель арсеналу. Також знищено кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, потяги з боєприпасами і пошкоджено залізницю. Про це свідчать нові супутникові знімки, якими поділився американський OSINT-дослідник з ніком "MT_Anderson".

У мережі з'явилися знімки, на яких показані наслідки удару по другому великому військовому складу РФ у Тверській області, який Сили оборони України уразили в ніч на 21 вересня. Мова йде про 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський.

Як зазначає дослідник, на супутникових знімках зафіксовано серйозні пошкодження північної частини депо.

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"Понад 58 складських будівель і кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл або зазнали серйозних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, значної шкоди було завдано залізничній інфраструктурі. Постраждали зони завантаження та розвантаження.

"Схоже, під час удару там також були потяги з боєприпасами", - зазначив OSINT-дослідник.

Удар по складу у Тверській області 21 вересня - головне

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня безпілотники атакували військові склади у двох регіонах РФ — Тверській області та Краснодарському краї.

У Тихорецькому районі Краснодарського краю сталися вибухи та масштабна пожежа, що призвела до детонації боєприпасів. У Тверській області під удар потрапив 23-й арсенал ГРАУ, там виникла масштабна пожежа.

За удар по складу відповідальність на себе взяла Служба безпеки України.

Як повідомляв Главред, внаслідок атаки дронів у Тверській області Росії був уражений секретний об'єкт у селищі Октябрське, де, за словами місцевих жителів, розташовані ракетні шахти з ракетою "Сармат" ("Сатана"). Ймовірно, там проходить таємна залізниця, якою перевозять російські та північнокорейські ракети.

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