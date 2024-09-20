Як знищення гігантського арсеналу РФ у Торопці вплине на фронт – думка

Склад у Торопці забезпечував усім необхідним велике російське угруповання військ, каже Владислав Селезньов.

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Знищений далекобійним ударом українських сил 107-й склад ГРАУ армії РФ у Тверській області - один із 13 найбільших складів артилерійського озброєння і боєприпасів у Росії, і втрата такого рівня в перспективі може позначитися на інтенсивності ведення бойових дій на півночі Харківської області або на території Курської області.

Як заявив у коментарі Сurrenttime військовий експерт Владислав Селезньов, саме цей склад у Торопці забезпечував усім необхідним російське угруповання військ, що діє на цих ділянках фронту.

Він уточнив, що на знищеному складі РФ зберігалися ракети до реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", мінометні міни, а також артилерійські снаряди 152 і 122 калібру.

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Водночас експерт зазначає, що це не перша подібна операція українських збройних сил. Адже раніше був приліт українських дронів по території складу артилерійського озброєння в районі населеного пункту Солдатське у Воронезькій області, а також прильоти українських "Нептунів" по території артилерійського складу неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.

"У принципі, те, що зараз роблять українські сили оборони, - це така стабільна діяльність, спрямована на максимальне ослаблення бойового потенціалу російської армії", - сказав він.

Співрозмовник також уточнює, що по всій території Росії розташована велика кількість об'єктів стратегічного значення, а засобів ППО вкрай мало, тому українська армія системно і методично знищує окремі елементи російської протиповітряної протиракетної оборони.

"Тому російський генштаб повинен і змушений приймати досить непопулярні рішення: прикривати ті об'єкти, які він вважає пріоритетними, і, відповідно, залишати без належного захисту інші об'єкти. Я думаю, що росіяни в цьому випадку понадіялися на те, що 480 км, які відокремлюють цей склад від кордону з Україною, слугуватимуть надійним захистом. Ну і плюс ті самі очікування від того, що свого часу було збудовано дуже серйозні споруди і постійно проводили заходи щодо підвищення рівня захищеності цього об'єкта, також зіграли свою роль. Але, як бачимо, не допомогло", - додав Селезньов.

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

Вибухи в Торопці - останні новини за темою

Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.

Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

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