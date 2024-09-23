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Знищення арсеналу в Торопці скоротить війну: керівник ЦПД розповів про успіх ЗСУ

Руслана Заклінська
23 вересня 2024, 09:34
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Втрати на складі росіян у Торопці — це від 2 до 4 місяців бойових дій за боєприпасами, заявив Андрій Коваленко.
Знищення арсеналу в Торопці скоротить війну: керівник ЦПД розповів про успіх ЗСУ
РФ втратила здатність вести тривалу війну - Коваленко / Колаж: Главред, фото: скрішнот з відео, Maxar, батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка "Ахіллес"

Знищення російського складу боєприпасів у Торопці Тверської області має значний стратегічний вплив на ведення війни. Цей арсенал міг забезпечити армію РФ боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Знищений склад росіян в Торопці - це від 2 до 4 місяців війни по боєприпасах", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що стратегічні склади існують для накопиченні ресурсів для тривалої війни. Знищення такого важливого об’єкта не означає негайного припинення війни, але серйозно послаблює можливості РФ.

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"Його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше, а також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь. Дуже важливий успіх", - додав глава ЦПД.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удар по складах у Тверській області РФ - що відомо

Нагадаємо, 18 вересня, безпілотники СБУ атакували склад боєприпасів РФ у місті Торопець Тверської області. На складі виникла масштабна пожежа з детонацією боєприпасів.

Удар по ворожому арсеналу був настільки потужним, що викликав навіть землетрус. За даними Defense Express, на знищеному складі росіяни зберігали дефіцитні снаряди та балістичні ракети.

За даними розвідки Естонії, на складі в Торопці вибухнуло близько 30 тисяч тонн боєприпасів, що дорівнює 750 тисячам снарядів. Для порівняння, Росія щотижня випускає близько 10 тисяч снарядів.

Також в ніч на 21 вересня БпЛА атакували військові склади у двох регіонах РФ — Тверській області та Краснодарському краї.

Внаслідок атаки на 23-й арсенал біля селища Октябрське у Тверській області було знищено або серйозно пошкоджено близько 60 будівель складів, відкриті майданчики та потяги з боєприпасами. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру окупантів.

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