Миротворці можуть з'явитися в Україні: Нідерланди і Франція прийняли рішення

Нідерланди можуть відігравати ключову роль у забезпеченні стабільності після перемир’я, навіть без керівництва НАТО.

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Парламент Нідерландів підтримав відправку миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Коротко:

Парламент Нідерландів схвалив резолюцію про відправку миротворців в Україну

Нідерланди можуть діяти без прямого керівництва НАТО

Франція не відправлятиме сухопутні війська в Україну для бойових дій

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію, яка передбачає відправку миротворців в Україну після завершення бойових дій. Уряд країни закликають зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" на українській території. Про це повідомляє NOS.

У документі зазначено, що Нідерланди можуть відігравати активну роль у забезпеченні стабільності після досягнення перемир’я між Україною та Росією. Враховуючи позицію США та НАТО, які не планують брати участь у миротворчій місії, резолюція передбачає, що Нідерланди можуть діяти без прямого керівництва Альянсу.

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Більшість депутатів нижньої палати підтримали цю ініціативу, хоча найбільша парламентська партія висловилася проти. Резолюцію також схвалила партія GroenLinks-PvdA, проте її представники вважають, що поки зарано говорити про безпосереднє розгортання військ в Україні.

Франція не відправлятиме війська

Водночас Франція не планує направляти свої війська в Україну для безпосередніх бойових дій проти Росії. Президент Еммануель Макрон в інтерв’ю La Dépêche наголосив, що Париж "не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська".

"Я абсолютно ніколи не заявляв про відправку сухопутних військ. Сьогодні Франція не готується відправляти сухопутні війська. Ми думаємо про гарантії безпеки. Цю стратегічну двозначність зрештою приносить обрання Дональда Трампа", - сказав він.

Макрон зазначив, що Франція готова посилювати українську армію шляхом постачання озброєння та військової техніки, а також направлення військових експертів для підтримки українських сил за межами лінії фронту. Також Макрон припускає можливість миротворчої місії під мандатом ООН уздовж лінії фронту.

"Потім відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність. Це те, що ми розглядаємо з британцями. І, по-третє, членство в НАТО", - зазначив французький президент.

Миротворці для України - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримання миру між Україною та Росією необхідний контингент у 100 тисяч миротворців. Україна вже підготувала спеціальну карту для союзників.

Також Україна обговорить з Європою можливість розміщення миротворчих військ. Деякі країни вже висловили готовність до цього. Йдеться про армію чисельністю 1-1,5 млн військових, яка могла б захистити Україну від майбутнього наступу РФ.

Крім цього, Велика Британія переконує США розмістити в Україні більше систем ППО для захисту потенційної миротворчої місії, повідомляє The Times. США не виключають можливості надання повітряного прикриття.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Франція розглядали можливість відправки військ до України після укладення мирної угоди. Однак Лондон офіційно утримується від коментарів.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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