Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Миротворці можуть з'явитися в Україні: Нідерланди і Франція прийняли рішення

Руслана Заклінська
18 лютого 2025, 23:51
179
Нідерланди можуть відігравати ключову роль у забезпеченні стабільності після перемир’я, навіть без керівництва НАТО.
Миротворці можуть з'явитися в Україні: Нідерланди і Франція прийняли рішення
Парламент Нідерландів підтримав відправку миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Коротко:

  • Парламент Нідерландів схвалив резолюцію про відправку миротворців в Україну
  • Нідерланди можуть діяти без прямого керівництва НАТО
  • Франція не відправлятиме сухопутні війська в Україну для бойових дій

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію, яка передбачає відправку миротворців в Україну після завершення бойових дій. Уряд країни закликають зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" на українській території. Про це повідомляє NOS.

У документі зазначено, що Нідерланди можуть відігравати активну роль у забезпеченні стабільності після досягнення перемир’я між Україною та Росією. Враховуючи позицію США та НАТО, які не планують брати участь у миротворчій місії, резолюція передбачає, що Нідерланди можуть діяти без прямого керівництва Альянсу.

відео дня

Більшість депутатів нижньої палати підтримали цю ініціативу, хоча найбільша парламентська партія висловилася проти. Резолюцію також схвалила партія GroenLinks-PvdA, проте її представники вважають, що поки зарано говорити про безпосереднє розгортання військ в Україні.

Франція не відправлятиме війська

Водночас Франція не планує направляти свої війська в Україну для безпосередніх бойових дій проти Росії. Президент Еммануель Макрон в інтерв’ю La Dépêche наголосив, що Париж "не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська".

"Я абсолютно ніколи не заявляв про відправку сухопутних військ. Сьогодні Франція не готується відправляти сухопутні війська. Ми думаємо про гарантії безпеки. Цю стратегічну двозначність зрештою приносить обрання Дональда Трампа", - сказав він.

Макрон зазначив, що Франція готова посилювати українську армію шляхом постачання озброєння та військової техніки, а також направлення військових експертів для підтримки українських сил за межами лінії фронту. Також Макрон припускає можливість миротворчої місії під мандатом ООН уздовж лінії фронту.

"Потім відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність. Це те, що ми розглядаємо з британцями. І, по-третє, членство в НАТО", - зазначив французький президент.

Миротворці для України - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримання миру між Україною та Росією необхідний контингент у 100 тисяч миротворців. Україна вже підготувала спеціальну карту для союзників.

Також Україна обговорить з Європою можливість розміщення миротворчих військ. Деякі країни вже висловили готовність до цього. Йдеться про армію чисельністю 1-1,5 млн військових, яка могла б захистити Україну від майбутнього наступу РФ.

Крім цього, Велика Британія переконує США розмістити в Україні більше систем ППО для захисту потенційної миротворчої місії, повідомляє The Times. США не виключають можливості надання повітряного прикриття.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Франція розглядали можливість відправки військ до України після укладення мирної угоди. Однак Лондон офіційно утримується від коментарів.

Інші новини:

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы Франция Нидерланды миротворча місія
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Одесі лунають вибухи, здійнялась пожежа: місто під масованою атакою Шахедів

В Одесі лунають вибухи, здійнялась пожежа: місто під масованою атакою Шахедів

23:53Україна
Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

22:57Політика
"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ

"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ

22:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

Останні новини

00:39

"Так, дитинко!": 87-річний Джек Ніколсон уперше за кілька років вийшов у світ

18 лютого, вівторок
23:53

В Одесі лунають вибухи, здійнялась пожежа: місто під масованою атакою ШахедівВідео

23:51

Миротворці можуть з'явитися в Україні: Нідерланди і Франція прийняли рішення

23:29

Молодуха Петросяна розповіла, як втерлася до нього в довіру: "Було непросто"

22:57

Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
22:54

"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФВідео

22:33

Багатство й удача прийдуть на цілий рік: що потрібно зробити 19 лютого

22:30

Як швидко позбутися печії в домашніх умовах: зникне за лічені хвилини

22:24

"Як земля носить": головна фанатка Винника "вибачилася" за його російські пісні

Реклама
22:17

"Яка різниця": Ольга Сумська розповіла про стосунки з рідною сестрою

22:00

Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)

21:35

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

21:21

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

21:09

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

20:46

Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

20:25

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:18

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

19:45

Для чого насправді бризкати парфуми на волосся: оточуючі будуть здивовані

19:44

Де захований кіт: лише люди з високим IQ розгадають загадку

19:32

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний морозФото

Реклама
19:25

Простий рецепт буряка по-корейськи: неймовірна закуска готується за 10 хвилин

19:22

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

19:13

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і ПутінаВідео

19:10

Чого хоче Трамп та ПутінПогляд

18:58

Який вигляд мав Хрещатик понад 150 років тому: опубліковане унікальне фото

18:55

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"Фото

18:54

Позбавляємось від каракулів на стінах: найкращі лайфхаки видалення фломастера

18:37

"Критична ситуація": армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

18:30

Чи можна дмухати собаці в морду: що це означає для тварини

18:24

Нігті можуть вказувати на тривалість життя: на що слід звернути увагу

18:12

"Це я гарантую": у Раді розставили крапки над "і" у питанні виборів у 2025 році

17:55

5 найкращих способів, як вигнати павуків з дому: експерт описав секретні методиВідео

17:53

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

17:46

Лише один секрет - мініатюрні налисники, які зметуть за хвилинуВідео

17:46

У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

Реклама
16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти