Американська ППО може прикрити європейських миротворців в Україні - The Time

Лондон намагається переконати Вашингтон відправити більше систем протиповітряної оборони.

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В Україну можуть ввести миротворців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Американська система протиповітряної оборони може прикрити європейських миротворців, у разі їх розміщення в Україні.

На такий сценарій Велика Британія переконує погодитися США, а засоби ППО можуть надати в обмін на доступ до рідкоземельних металів і корисних копалин, ідеться в матеріалі видання The Times.

Лондон намагається переконати Вашингтон відправити більше систем протиповітряної оборони в Україну, щоб допомогти підтримати можливу майбутню мирну угоду, повідомляють джерела видання в британському уряді.

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"Це їхня гарантія безпеки", - заявило високопоставлене джерело в уряді Британії, додавши, що США не виключають надання повітряного прикриття.

Що відомо про розміщення миротворців в Україні

Видання нагадує, що раніше з'явилася інформація, що Велика Британія і Франція обговорювали можливість відправки військ для підтримки припинення вогню в Україні в разі укладення мирної угоди.

Однак уряд Британії минулого тижня відмовився "спекулювати на тему майбутнього", підтвердивши підтримку України.

Раніше повідомлялося про те, що РФ може погодитися на миротворців із НАТО. На Заході обговорюють варіант, що миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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