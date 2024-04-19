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Миттєва карма: у РФ упав літак, який вранці бив ракетами по Україні

Анна Ярославська
19 квітня 2024, 08:00
Впав Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. Льотчики нібито змогли катапультуватися.
У Росії впав літак
У Росії впав літак Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: Telegram

Вранці 19 квітня на території Ставропольського краю країни-агресора РФ впав літак. Зазнав авіатрощі Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. Льотчики нібито змогли катапультуватися.

Як пише Telegram-канал Baza, літак упав неподалік хутора Богомолов Ставропольського краю. На борту перебувало четверо льотчиків.

"На даний момент виявлено двоє з них. Їх було госпіталізовано. За попередніми даними, щонайменше ще один льотчик також встиг катапультуватися. Зараз його шукають. Доля четвертого поки невідома", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Міноборони Росії підтвердило катастрофу Ту22М3 у Ставропольському краї.

Повідомляється, що літак упав після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування.

Попередньо, причиною аварії стала технічна несправність. Три члени екіпажу евакуювалися, триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає, заявили у МО РФ.

Дивіться відео - У Росії впав літак Ту-22М3:

Скриншот

Зазначимо, Ту-22М3 - це дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (кодифікація НАТО: Backfire). Призначений для ураження морських і наземних цілей базування керованими ракетами та авіаційними бомбами.

Миттєва карма: у РФ упав літак, який вранці бив ракетами по Україні
​З яких літаків РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда ​

Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 року

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа.

У Дніпрі загинули двоє людей унаслідок ракетного удару РФ. Ще 15 людей поранено.

Крім житлового будинку в місті пошкоджено два інфраструктурні об'єкти.

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