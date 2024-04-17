Атакували 3 ракетами: РФ завдала удару по центру Чернігова - є загиблі та поранені

Російські війська вдарили ракетами по об’єкту соціальної інфраструктури Чернігова, відомо про загиблих та поранених.

https://glavred.net/ukraine/udarili-3-raketami-rf-nanesla-udar-po-centru-chernigova-est-pogibshie-i-ranenye-10558391.html Посилання скопійоване

Росіяни завдали удару по об’єкту соціальної інфраструктури Чернігова / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Вранці 17 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ясеслав Чаус.

"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", - написав він.

Крім того, виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако зазначив, що приліт зафіксовано по об'єкту соціальної інфраструктури.

відео дня

"Приліт по об’єкту соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі екстрені служби", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Станом на 9:35 в Чернігівській ОВА повідомили деталі ракетного удару по Чернігову.

"Ворог задав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні. Є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом", - повідомив В'ячеслав Чаус.

Крім того, глава Офісу президента України Андрій Єрмак також відреагував на ракетний удар по Чернігову і зазначив, що Україні потрібно більше засобів ППО та ПРО.

"Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО - це те, що потрібно Україні вже зараз", - повідомив він у своєму Телеграм-каналі.

Станом на 10:06 внаслідок ракетних ударів по Чернігову відомо про чотирьох загиблих людей. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако у ефірі телемарафону. За його словами, відбулося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.

"Ми в цьому районі (прильотів — ред.) відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань", - сказав Ломако.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Ракетні удари по Україні - наслідки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт з енергетики Андрій Закревський прокоментував удари Російської Федерації по українських енергетичних об'єктах. Він зауважив, що вздовж усієї лінії фронту в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та на півдні України системні відключення електроенергії стануть нормою, якщо не влітку, то починаючи з осені та протягом усієї зими.

Крім того, 15 квітня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська в Донецькій області ракетами. Це призвело до пошкодження житлових будинків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трипільську ТЕС у Київській області було знищено, оскільки в України не залишилося ракет для її захисту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред