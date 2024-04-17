Атакували 3 ракетами: РФ завдала удару по центру Чернігова - є загиблі та поранені

Вранці 17 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ясеслав Чаус.
"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", - написав він.
Крім того, виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако зазначив, що приліт зафіксовано по об'єкту соціальної інфраструктури.
"Приліт по об’єкту соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі екстрені служби", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Станом на 9:35 в Чернігівській ОВА повідомили деталі ракетного удару по Чернігову.
"Ворог задав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні. Є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом", - повідомив В'ячеслав Чаус.
Крім того, глава Офісу президента України Андрій Єрмак також відреагував на ракетний удар по Чернігову і зазначив, що Україні потрібно більше засобів ППО та ПРО.
"Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО - це те, що потрібно Україні вже зараз", - повідомив він у своєму Телеграм-каналі.
Станом на 10:06 внаслідок ракетних ударів по Чернігову відомо про чотирьох загиблих людей. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако у ефірі телемарафону. За його словами, відбулося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
"Ми в цьому районі (прильотів — ред.) відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань", - сказав Ломако.
Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
Ракетні удари по Україні - наслідки для енергетики
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт з енергетики Андрій Закревський прокоментував удари Російської Федерації по українських енергетичних об'єктах. Він зауважив, що вздовж усієї лінії фронту в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та на півдні України системні відключення електроенергії стануть нормою, якщо не влітку, то починаючи з осені та протягом усієї зими.
Крім того, 15 квітня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська в Донецькій області ракетами. Це призвело до пошкодження житлових будинків.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трипільську ТЕС у Київській області було знищено, оскільки в України не залишилося ракет для її захисту.
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