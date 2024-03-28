Збили з другої ракети: у мережі з'явилися подробиці падіння Су-27 росіян

Пілот встиг катапультуватися, але "пташка" окупантів потонула.

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Су-27 впав просто в море / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Падіння Су-27 російських окупантів над Кримом було не технічною несправністю, як це намагається подати путінська пропаганда, а результатом роботи ППО загарбників.

Про це пишуть і українські, і російські пабліки. У провоєнних Z-колах стверджують, що в роботі їхньої ППО нібито стався збій у системі "свій-чужий". За попередньою інформацією, літак було збито з комплексу С-400.

Водночас Телеграм-канал кримських партизанів "Кримський вітер" пише, посилаючись на власні джерела, що Су-27 був збитий росіянами з другої ракети.

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Також Z-пабліки стверджують, що вже за годину після аварії було затримано кількох офіцерів ВКС. Російські пропагандисти скаржаться, що це вже не перший випадок "роботи" ППО по своїх же літаках, і намагаються в цьому угледіти зраду.

Українські військові поки що ніяк не коментують інцидент із падінням Су-27 над Чорним морем.

Що відомо про винищувач Су-27? Су-27 - радянський важкий багатоцільовий високоманеврений всепогодний винищувач четвертого покоління. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії. Про це повідомляє Вікіпедія. Цей літак має висоту 5,9 м, його довжина - 21,9 м, а розмах крила - 14,6 м. Маса Су-27 без додаткового спорядження становить 16,3 т, а максимальна маса з повним завантаженням - 30 т. Він може піднятися на висоту до 18 500 ми розігнатися до швидкості 2 500 км/с. Максимальна дальність польоту становить 3900 км, а бойовий радіус - 1 500 км. Винищувач озброєний 30-мм авіаційною гарматою ГШ-3-1, також він має 9 зовнішніх вузлів для підвіски керованих ракет ближнього і дальнього радіусу класів "повітря-повітря" і "повітря-земля". Він може виявити повітряні цілі на відстані 35-100 км і одночасно захопити до 10 об'єктів. При цьому Су-27 може вести вогонь лише по одній цілі, наводячи одну або дві ракети. Наземні цілі можуть бути зафіксовані, якщо пересуваються зі швидкістю не менше 15 км/год. Надводні об'єкти можуть бути засічені на відстані до 350 км.

Падіння Су-27 - усі подробиці інциденту з літаком ВКС

У четвер, 28 березня, російський військовий літак Су-27 упав у Чорне море, що, зі свого боку, підтвердила "влада" Криму.

Пілоту вдалося катапультуватися - як підтвердження росіяни опублікували відповідні знімки.

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