УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак

Олексій Тесля
17 квітня 2024, 04:30
Через удари по теплових станціях Харківська та Сумська області фактично залишилися без тепла взимку.
РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Експерт з питань енергетики Андрій Закревський прокоментував удари РФ по українських енергетичних об'єктах. Він підкреслив, що нещодавно було ухвалено зміни до законодавства, яке не давало купувати дуже дорогу електроенергію з Європи.

"Зараз це скасували, тому виникає питання - хто буде платити за потрібні нам потужності, які ми будемо купувати в ЄС. Тому, на мою думку, інакше, ніж підвищенням тарифів наша держава відреагувати на може. До лічильників, які рахують електроенергію за біржовими цінами, ми ще не доросли, тому це буде покриття або за рахунок донорських надходжень з Європи до держбюджету, або з тарифів", - підкреслив він у матеріалі на Главреді.

Коментуючи удари РФ по Трипільській ТЕС, експерт наголосив, що в центрі, на сході та на півдні України потрібно створити якомога більше енергетичних переходів, за допомогою яких можна з'єднуватися з Європою. Адже після атак на інфраструктуру таких з'єднань залишилося мало, і наступними кроками росіян будуть удари по цих з'єднаннях.

відео дня

"При цьому вздовж усієї лінії фронту в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та на півдні України системні відключення електроенергії будуть якщо не влітку, то починаючи з осені та протягом усієї зими (хоча вони є й зараз через продовження ударів та відновлення мереж після них). Єдине, що могло б цьому завадити - завершення війни, але навіть тоді в Харкові, Сумах, Одесі, Миколаєві та Херсоні все одно будуть перебої", - попередив він.

При цьому експерт нагадав, що через удари по теплових станціях Харківська та Сумська області фактично залишилися без тепла взимку, а в Харкові тільки 26 відсотків житлового фонду підключено до системи центрального опалення.

"Водночас ситуація далеко не катастрофічна. Я очікував цієї ситуації ще взимку 2022 року, і з того часу люди підготувалися, запаслися генераторами, батарейками. І саме через те, що це сталося навесні, ми ще маємо дуже великі шанси на те, щоб досить комфортно це перенести", - додав Закревський.

Раніше повідомлялося, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Унаслідок атаки окупантів було повністю знищено всі блоки та пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний - від значного до повного. Наразі не можна точно оцінити масштаб пошкоджень, необхідний для відновлення час.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. У ДТЕК показали одну зі знищених ТЕС після російських атак 22 і 29 березня. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло в житлові будинки та промислові підприємства.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо

Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія.

Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля.

Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України електроенергія Андрій Закревський
Реклама

Головне за день

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

05:00 Синоптик
Зеленський відреагував на загибель офіцера Петриченка та продовжив його справу

Зеленський відреагував на загибель офіцера Петриченка та продовжив його справу

23:01 Україна
Прийняття пакета допомоги для України: у Білому домі відреагували на ідею Джонсона

Прийняття пакета допомоги для України: у Білому домі відреагували на ідею Джонсона

22:21 Світ
Всі головні новини

Популярне

Україна готова : Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним 11081

"Україна готова": Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним

Від Кіркорова : Анастасія Стоцька приголомшила новим фото своїх дітей 7613

"Від Кіркорова": Анастасія Стоцька приголомшила новим фото своїх дітей

Мокрий сніг і температура -7 градусів: в Україну йде ще сильніше похолодання 4631

Мокрий сніг і температура -7 градусів: в Україну йде ще сильніше похолодання

Сі Цзіньпін на зустрічі з Шольцем зробив заяву про мир в Україні: що відомо 3426

Сі Цзіньпін на зустрічі з Шольцем зробив заяву про мир в Україні: що відомо

Останні новини

05:00

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

04:30

РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак

04:00

Джонні Депп кардинально змінив імідж: що сталося

03:41

"Втратимо ще 4 міста": полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру

03:10

Скільки людей потрібно мобілізувати Україні: американський генерал назвав цифру

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
02:42

Головоломка для уважних: потрібно знайти кота серед ріжків морозива за 8 секунд

02:00

"Не хочу": нова пасія Мурата Налчаджиоглу відмовилася народжувати від нього дітей

01:30

"Відьмак" Генрі Кавілл уперше стане батьком

16 квітня, вівторок
23:50

Яке добриво найкраще для кавуна: влітку отримаєте шалений урожайВідео

Реклама
23:07

Літній наступ РФ в Україні: полковник ЗСУ назвав міста, які є під загрозою

23:01

Зеленський відреагував на загибель офіцера Петриченка та продовжив його справу

22:22

У Грузії - протести через закон про "іноагентів": сталися бійки зі спецназомВідео

22:21

Прийняття пакета допомоги для України: у Білому домі відреагували на ідею Джонсона

22:06

Близький друг покійного Дмитра Капранова розкрив причину його раптової смерті

22:01

"Чого ми тільки не чули": Зеленський жорстко "проїхався" по Заходу через подвійні стандарти

21:46

Лише найкмітливіший знайде помилку на зображенні за 4 секунди: складна загадка

21:38

Навіть "Кагор": що категорично не можна святити на Пасху - відповідь священникаВідео

21:02

Дивно себе поводить: як зрозуміти, що кішка готується до смертіВідео

20:59

ЗСУ зможуть зірвати літній наступ окупантів, треба "переламати трамплін" - експерт

20:37

Чому Росія так "гризе" Часів Яр: названо стратегічну ціль ворога

Реклама
20:21

"Якщо ти не заспокоїшся, я тебе вб'ю": зірка "Школи" пережила домашнє насильство

19:32

Клоуна-путініста Куклачова після обширного інфаркту різали живцем - ЗМІ

19:28

ЗСУ оголили деякі фланги біля Часового Яру: у 67 бригаді почалися перевірки

19:25

Температура опуститься до 0 градусів, буде мокрий сніг: де 17 квітня буде найхолодніше

19:12

300 мільярдів для України: в ПАРЄ прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

19:10

Чому США і союзники не рознесуть Іран?Погляд

18:13

У військ "Південь" зʼявився новий командувач: що про нього відомо

18:12

Як правильно в'ялити карася: ідеальна закуска до пива своїми рукамиВідео

18:06

Обговорювали Україну: Шольц звернувся до Сі Цзіньпіна з важливим проханням

17:50

"Важка втрата": на фронті загинув мер із Сумщини Олександр Бакликов

17:29

Чому орхідея може не цвісти: головна і неочевидна причинаВідео

17:07

Чому Росія почала активніше бити вдень: у ЗСУ розʼяснили логіку ударів ворога

16:53

РФ націлилася на велике місто: офіцер назвав новий "гарячий" напрямок

16:51

Втрати РФ у техніці сягають 70%: офіцер ЗСУ розкрив деталі боїв за Часів Яр

16:44

"Привітати Пугачову": стали відомі переговори диктатора Путіна

16:31

Кияни можуть залишитися без світла: вже опубліковані графіки відключення електроенергії

16:27

Інна Мірошниченко скоро стане мамою ще однієї дитини

16:24

Нікіта Добринін назвав винного в його розлученні з Дашею Квітковою

16:23

Як позбутися павуків у будинку: які трюки допоможуть впоратися з проблемою

16:10

"Від Кіркорова": Анастасія Стоцька приголомшила новим фото своїх дітей

Реклама
16:09

Блекаут у Брянську: внаслідок пожежі знеструмлено військові об’єкти РФ - ГУР

15:53

Президент Зеленський підписав новий закон про мобілізацію

15:46

Мокрий сніг і температура -7 градусів: в Україну йде ще сильніше похолодання

15:43

Ідеальна мішень: чому одних людей кусають комарі, а інших ні

15:39

Де можна використовувати гліцерин у побуті: відповідь здивує господарів і господинь

15:23

Попри обіцянки, Львів не отримав від Порошенка кошти на відновлення музею Шухевича - міськрада Львова

15:21

У росіян серйозні проблеми: в ЗСУ оцінили просування на лівому березі Дніпра

15:14

Видавило все: спекотна Кардаш'ян влізла в бікіні на два розміри менше

14:59

Догляд не потрібен, посуха не страшна: які рослини можна посадити на могиліВідео

14:52

"Дешевше купити Patriot": Боррель на пальцях пояснив важливість допомоги Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти