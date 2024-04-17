РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак

Через удари по теплових станціях Харківська та Сумська області фактично залишилися без тепла взимку.

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Експерт з питань енергетики Андрій Закревський прокоментував удари РФ по українських енергетичних об'єктах. Він підкреслив, що нещодавно було ухвалено зміни до законодавства, яке не давало купувати дуже дорогу електроенергію з Європи.

"Зараз це скасували, тому виникає питання - хто буде платити за потрібні нам потужності, які ми будемо купувати в ЄС. Тому, на мою думку, інакше, ніж підвищенням тарифів наша держава відреагувати на може. До лічильників, які рахують електроенергію за біржовими цінами, ми ще не доросли, тому це буде покриття або за рахунок донорських надходжень з Європи до держбюджету, або з тарифів", - підкреслив він у матеріалі на Главреді.

Коментуючи удари РФ по Трипільській ТЕС, експерт наголосив, що в центрі, на сході та на півдні України потрібно створити якомога більше енергетичних переходів, за допомогою яких можна з'єднуватися з Європою. Адже після атак на інфраструктуру таких з'єднань залишилося мало, і наступними кроками росіян будуть удари по цих з'єднаннях.

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"При цьому вздовж усієї лінії фронту в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та на півдні України системні відключення електроенергії будуть якщо не влітку, то починаючи з осені та протягом усієї зими (хоча вони є й зараз через продовження ударів та відновлення мереж після них). Єдине, що могло б цьому завадити - завершення війни, але навіть тоді в Харкові, Сумах, Одесі, Миколаєві та Херсоні все одно будуть перебої", - попередив він.

При цьому експерт нагадав, що через удари по теплових станціях Харківська та Сумська області фактично залишилися без тепла взимку, а в Харкові тільки 26 відсотків житлового фонду підключено до системи центрального опалення.

"Водночас ситуація далеко не катастрофічна. Я очікував цієї ситуації ще взимку 2022 року, і з того часу люди підготувалися, запаслися генераторами, батарейками. І саме через те, що це сталося навесні, ми ще маємо дуже великі шанси на те, щоб досить комфортно це перенести", - додав Закревський.

Раніше повідомлялося, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Унаслідок атаки окупантів було повністю знищено всі блоки та пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний - від значного до повного. Наразі не можна точно оцінити масштаб пошкоджень, необхідний для відновлення час.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. У ДТЕК показали одну зі знищених ТЕС після російських атак 22 і 29 березня. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло в житлові будинки та промислові підприємства.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія. Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

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