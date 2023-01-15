'РФ потрібно притягнути до відповідальності': після теракту у Дніпрі Бербок їде до Гааги

МЗС Німеччини наголосило, що росіяни мають бути притягнуті до відповідальні за ракетний терор у Дніпрі.

Бербок поїде до Гааги, щоб обговорити злочини Росії / Фото УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини російської окупаційної армії в Україні.

Як повідомляє МЗС Німеччини у Twitter, відповідальні за ракетний терор у Дніпрі, внаслідок якого загинуло десятки людей, мають бути притягнуті до відповідальності.

У відомстві також наголосили, що ФРН "твердо стоїть на боці України й підтримує її військовою, економічною та гуманітарною допомогою, а також політично".

"Винних за скоєні злочини має бути притягнуто до відповідальності – від російських солдатів, які ґвалтували, грабували та обстрілювали ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра їде до Гааги", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів. Наразі відомо про 30-х загиблих внаслідок ворожого удару.

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