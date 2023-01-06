"Гаага плескає в долоні і готує камеру": Гіркін люто посварив Путіна за"перемир'я"

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) гнівно відреагував на оголошення диктатором Володимиром Путіним 'різдвяного перемир'я' на фронті.

Гіркін люто посварив Путіна за "перемир'я" / УНІАН, скріншот YouTube

Відомий російський бойовик Ігор Гіркін (він же Ігор Стрєлков) люто прореагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "різдвяного перемир'я" на фронтах україно-російської війни.

"У мене кілька ремарок. Відкликаю з вчорашнього огляду-прогнозу необгрунтовано сміливе припущення про можливість завершення штурму нашими військами населеного пункту Мар'їнка за тиждень-півтора. Мар'їнка якщо і буде коли-небудь взята – то значно пізніше, так як за 36 годин нашого "утримання" ЗСУ серйозно зміцнять свої позиції і посилить гарнізон", – визнав бойовик.

Більше того, Гіркін каже – мовляв, Путін зробив ще один "сміливий і рішучий" крок до поразки і капітуляції у війні проти України.

"Гаага плескає і починає готувати камеру. Якщо, звичайно, питання не буде превентивно вирішене шляхом несанкціонованого введення держака лопати в задній прохід, як було з Каддафі", – підсумував бойовик.

"Різдвяне перемир'я"

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.

Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, не варто сприймати слова про так зване "різдвяне перемир'я" серйозно. Він акцентував увагу на тому, що в цьому "односторонньому припиненні вогню" немає сенсу, так як РФ повністю ігнорує чітку формулу миру. Тим самим Кремль показує небажання дійсно домовлятися про мир.

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