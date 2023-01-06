"Гаага аплодує і починає готувати камеру": Гіркін заявив, що Путін зробив крок до капітуляції

Російського диктатора Володимира Путіна також можуть ліквідувати, не виключив Ігор Гіркін.

Ігор Гіркін, Володимир Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що Володимир Путін зробив вже не перший крок до капітуляції РФ у війні проти України.

Так бойовик прокоментував оголошення "різдвяного перемир'я" російським диктатором.

За його словами, Путіна вже чекає Гаага.

"Володимир Володимирович зробив настільки сміливий і рішучий крок до поразки і капітуляції в поточній війні, яких ще не було за минулі 10,5 місяців т.зв. "СВО". Гаага аплодує і починає готувати камеру. (Якщо, звичайно, питання не буде превентивно вирішене шляхом несанкціонованого введення держака лопати в задній прохід, як було з Каддафі)", - повідомив Гіркін.

"Різдвяне перемир'я"

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

В цей же день російські загарбники вбили в місті Берислав Херсонської області цілу родину - вони під час атаки з повітря потрапили до їхнього будинку. Загинули батьки та їх 12-річний син.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

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