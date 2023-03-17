УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"З Путіним потрібно закінчувати швидше": Данілов звинуватив диктатора в планах влаштувати глобальний голод

17 березня 2023, 16:33
Олексій Данілов повідомив, що у РНБО є розрахунки з приводу прийдешніх світових проблем з продовольством.
Данилов, Путін
Олексій Данилов і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін "має велике бажання" влаштувати голод по всьому світу. Така думка секретар РНБО Олексій Данілов висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Що робить Путін? У Путіна є велике бажання, щоб найближчі рік, два, три з'явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо поставляти стільки продуктів харчування, скільки ми до цього поставляли як країна, яка годувала величезну кількість населення в світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти повинні десь з'явитися",-сказав чиновник.

Данилов був дуже жорстокий у формулюваннях і прямо запропонував скоріше вирішити проблему Путіна.

відео дня

"Чому я і кажу, що з ним потрібно закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які абсолютно зрозумілі. Вони є на столі. Але про них ніхто не говорить. Чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати", - сказав він.

Данілов повідомив, що у РНБО є розрахунки з приводу прийдешніх світових проблем з продовольством, які були представлені президенту і Кабміну.

"За розрахунками виходить, що коли світ в 2040-2050 роках вийде на населення приблизно в 10 мільярдів громадян, маємо на увазі, що додатково потрібно буде 265 мільйонів протеїнів. Де їх брати - світ не знає. І чим більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, це будуть ще більші виклики", – підсумував він.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що країна-терорист Росія незабаром розпадеться, а початком цих процесів стане Кавказ.

"Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися або модерувати це все на території Росії - це неможливо. Росія лопне, як переспілий кавун. Відбудеться це найближчим часом, і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

Як зазначив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, розпад Росії можливий протягом декількох років. Держава почне розвалюватися після того, як Москва втратить можливості для їх контролю. Тригером падіння РФ може стати не тільки поразка у війні проти України, а й запуск сценарію "болота".

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков також зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора очікує розпад з парадом суверенних республік.

Вас може зацікавити:

Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України зернова угода
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:42

"Окупанти у бойовій готовності": РФ почала активно готуватися до оборони в Криму – ГУР

17:06

Україну накриє спека: синоптики назвали найтепліші дні в березніВідео

17:00

Навіщо класти чайні пакетики в унітаз: прибере одразу 3 найпоширеніші проблеми

16:54

Латвія заборонила в'їзд двом співакам-путіністам і телеведучій КудрявцевійВідео

16:33

"З Путіним потрібно закінчувати швидше": Данілов звинуватив диктатора в планах влаштувати глобальний голодВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:13

"Повноцінної перемоги не буде": депутат Держдуми заявив на росТБ про нездатність РФ перемогти УкраїнуВідео

16:10

Прямо перед весіллям: навіщо нареченим в Індонезії спилюють зубиВідео

16:01

За 2 тижні зцілився від рани в грудях: у РФ видали фейк про нібито підстреленого на Брянщині хлопчикаВідео

15:58

Обговорювали контрнаступ ЗСУ: Зеленський терміново зібрав Ставку через складнощі на фронтіВідео

Реклама
15:56

Чому 18 березня не можна розбивати курячі яйця ножем: прикмети і що не можна робитиВідео

15:50

Торт за копійки, який в 100 разів смачніше магазинного: рецепт без випічки і зайвої метушні з тістомВідео

15:39

"Путін може не дожити до трибуналу": В'ятрович про те, як закінчить ПутінВідео

15:30

Китайський гороскоп на квітень 2023: Тиграм - довгоочікуване перемир'я, Дракону - абсолютне щастяВідео

15:15

Для чого п'ють сирі яйця: дивовижні властивості популярного продуктуВідео

15:00

"Вважають Україну другорядним питанням": існує ризик втрати підтримки українців з боку США – КусаВідео

14:37

Один невірний крок – і річ стане ганчіркою: як правильно прати термобілизну в машинці

14:31

Київ продовжує роботу транспорту і магазинів: що відомо про скорочення комендантської години

14:31

Як посмажити ідеальну картоплю з хрусткою скоринкою: шалені фокуси, які викличуть оплескиВідео

14:13

"Чотири міста опиняться під ударом": астролог назвав терміни нової ракетної атаки РФВідео

14:00

Тест по картинці: швидкий спосіб дізнатися про свої справжні уподобання

Реклама
13:52

"До" і "після": Мішина гордо продемонструвала свою підтягнуту фігуруВідео

13:47

Контрнаступ ЗСУ розпочнеться між Великоднем та 9-м травня - СвітанВідео

13:46

"Доставить Україні біди": у Кремлі напад сказу через передачу ЗСУ МіГ-29

13:30

"Зробимо тебе королевою": Лобода розповіла, як її вмовляли повернутися в РосіюВідео

13:19

Через інцидент з MQ-9 Reaper США можуть дати Україні далекобійні ракети - КусаВідео

13:07

Візит Сі Цзіньпіна у РФ: у Китаї заговорили про "мир" і "переговори"

13:06

Правда чи міф: чи потрібно їсти суп щодняВідео

13:00

Захищав Україну з 2014 року: на Донбасі обірвалося життя кіборга Сергія КройтораВідео

12:58

В середньому понад 15 тисяч грн: стало відомо, хто в Україні отримує гігантську пенсіюВідео

12:35

"Будуть підводні човни України, літаки": Симоньян запанікувала в прямому ефірі, що РФ знищатьВідео

12:28

Дівчина Остапчука в білизні похвалилася своїми параметрамиВідео

12:17

Як очистити навіть найбезнадійніше брудну духовку: потрібно лише 3 інгредієнти

12:16

Завдяки Польщі та Словаччині ми отримуємо 2 повноцінні ескадрильї МіГ-29Погляд

12:15

Офіцеру ЗСУ світить 12 років в'язниці: суд ухвалив рішення у справі побиття солдата-строковика

12:12

Дорофєєва скасувала концерт через раптову хворобуВідео

11:53

Чоловічої уваги вистачає завжди: 3 найпривабливіших жіночих імені

11:51

Гороскоп Таро на квітень 2023: Терезам - цінний подарунок, Стрільцям - задоволення, Скорпіонам - шансВідео

11:33

Армія російських окупантів тимчасово втратила потенціал до атак - британська розвідкаВідео

11:32

Що категорично не можна дарувати: подарунки, яких варто уникнути

11:30

Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 УкраїніВідео

Реклама
11:30

"Це наша земля": Данілов жорстко відповів на питання щодо можливості відходу з Бахмута

11:18

Може, але не хоче: Китай здатний послабити і схилити Росію до переговорів - експертВідео

11:17

У шкірі і прикрасах: Пугачову помітили на концерті в ІзраїліВідео

11:05

Гороскоп на квітень 2023: Близнюкам - раптові зміни, Терезам - сварки і розбіжностіВідео

10:51

"Не приєднається до ідіотів": Сі Цзіньпін оцінить помилки Путіна – радник Залужного

10:41

Експерт спрогнозував, коли США відправлять Україні потужні винищувачі

10:12

"Яка гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадив неадекватного ОхлобистінаВідео

10:06

Перепив знеболювальних: ЗМІ з'ясували, чому Путін згадав про "дєвочку-пріпєвочку" перед олігархамиВідео

09:43

Юрист пояснив, коли можна не йти до військкомату з повісткоюВідео

09:31

Як Кадиров підвів Путіна: В'ятрович розповів про сумне майбутнє диктатораВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти