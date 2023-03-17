"З Путіним потрібно закінчувати швидше": Данілов звинуватив диктатора в планах влаштувати глобальний голод

Олексій Данілов повідомив, що у РНБО є розрахунки з приводу прийдешніх світових проблем з продовольством.

Олексій Данилов і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін "має велике бажання" влаштувати голод по всьому світу. Така думка секретар РНБО Олексій Данілов висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Що робить Путін? У Путіна є велике бажання, щоб найближчі рік, два, три з'явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо поставляти стільки продуктів харчування, скільки ми до цього поставляли як країна, яка годувала величезну кількість населення в світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти повинні десь з'явитися",-сказав чиновник.

Данилов був дуже жорстокий у формулюваннях і прямо запропонував скоріше вирішити проблему Путіна.

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"Чому я і кажу, що з ним потрібно закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які абсолютно зрозумілі. Вони є на столі. Але про них ніхто не говорить. Чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати", - сказав він.

Данілов повідомив, що у РНБО є розрахунки з приводу прийдешніх світових проблем з продовольством, які були представлені президенту і Кабміну.

"За розрахунками виходить, що коли світ в 2040-2050 роках вийде на населення приблизно в 10 мільярдів громадян, маємо на увазі, що додатково потрібно буде 265 мільйонів протеїнів. Де їх брати - світ не знає. І чим більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, це будуть ще більші виклики", – підсумував він.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що країна-терорист Росія незабаром розпадеться, а початком цих процесів стане Кавказ.

"Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися або модерувати це все на території Росії - це неможливо. Росія лопне, як переспілий кавун. Відбудеться це найближчим часом, і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

Як зазначив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, розпад Росії можливий протягом декількох років. Держава почне розвалюватися після того, як Москва втратить можливості для їх контролю. Тригером падіння РФ може стати не тільки поразка у війні проти України, а й запуск сценарію "болота".

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков також зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора очікує розпад з парадом суверенних республік.

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