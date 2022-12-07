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"Трибунал почнеться протягом року": Чорновіл розповів, за якої умови Путін і компанія опиняться в Гаазі

7 грудня 2022, 20:40
Вище російське керівництво обов'язково відповідатиме за військові злочини в Україні.
Путін, Чорновіл
Чорновіл розповів, за якої умови Путін і компанія опиняться в Гаазі / Колаж УНІАН , kremlin.ru

Трибунал над президентом Росії і іншими винуватцями і учасниками війни в Україні може розтягнутися на кілька десятиліть, а не тільки на кілька років, але перемир'я настане раніше.

В інтерв'ю Главреду політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл зазначив, що велика ймовірність того, що трибунал може початися протягом декількох місяців (менше року) після завершення війни, якщо вона закінчиться перемогою України, досить явною і міжнародно визнаною.

Хто такий Тарас Чорновіл

Тарас Чорновіл - український політолог, політичний діяч, народний депутат України III, IV, V, VI скликань Верховної Ради України, пише Вікіпедія.

"Навіть якщо це не призведе до капітуляції Росії, але повне вигнання росіян з території України і певний рівень перемир'я в межах міжнародно визнаних кордонів України буде вважатися перемогою в міжнародному розумінні. І ось після цього ймовірність повноцінного Гаазького трибуналу стає дуже високою протягом року. Якщо у відсотках-75-80%",-зазначив екс-нардеп.

За його словами, це відбудеться незважаючи на те, що політичне і військове керівництво Росії залишиться на своїй території і при своїй владі.

"А ось що стосується інших речей у разі розпаду Росії, то це розтягнеться в часі по конкретних персоналіях. Зверніть увагу - лідерів геноциду в Руанді засудили кілька років тому. З'явився новий фігурант, він потрапив в руки трибуналу, була доведена його вина, і його засудили в цьому році. Тому Гаазький трибунал по частині основних керівників РФ - це не Нюрнберзький, який створювався один раз для однієї мети, він діє постійно. І в міру того, як до нього потраплятимуть ті чи інші представники, припадатимуть Додаткові злочини, повне вичерпання юридичної відповідальності може статися за кілька десятків років", - підсумував Чорновіл.

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України - у Харкові.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Тарас Чорновіл Гаазький трибунал
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