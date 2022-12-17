Путін зізнався у злочинах проти людства, його повинні судити в Гаазі - Мін'юст Німеччини

РФ тероризує українців своїми ракетними ударами, залишаючи громадян без світла, опалення, води та зв'язку.

Гаазький трибунал над Путіним відбудеться / Колаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін віддає криваві накази, тероризуючи мирне населення України. Він сам зізнався у воєнних злочинах, скоєних проти людства. Справу проти диктатора розглядатиме Гаазький міжнародний трибунал. Про це заявив федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє Tagesschau.

Він переконаний, що суд над Путіним відбуватиметься не в гіпотетичній перспективі. "Директор" Росії тероризує українців своїми ракетними ударами, метою яких є повне знищення цивільної інфраструктури.

"Якщо люди піддаються зимовим температурам -30 градусів через цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури без електрики та опалення, це може бути розцінено як злочин проти людяності", - сказав Бушманн.

Міністр також акцентував на тому, що зараз неможливо відкрити справу проти Путіна з ініціативи німецького генерального прокурора. Все тому, що диктатор все ще є президентом РФ і залишається недоторканною особою.

Трибунал над Путіним

Нагадаємо, що парламент Нідерландів підтримав рішення про створення спеціального трибуналу в Гаазі для РФ. Якщо трибунал буде створений, то це означатиме судове переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну.

Петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України - у Харкові.

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