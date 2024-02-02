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Заважав постачанню танків в Україну: у Бундестазі знайшли агента ФСБ - ЗМІ

Анна Ярославська
2 лютого 2024, 09:24
Володимир Сергієнко домігся того, що в липні 2023 року парламентська фракція АдН подала позов до суду щодо призупинення постачання зброї Україні.
Володимир Сергієнко, танк, Бундестаг
Володимир Сергієнко - не просто російський пропагандист, а й агент, завербований ФСБ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Insider

У Німеччині російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який працює помічником німецького політика, міг бути завербований П'ятою службою ФСБ.

Як йдеться у спільному розслідуванні The Insider і Der Spiegel, Сергієнко обіймає посаду помічника депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини".

З 1991 року Сергієнко живе у ФРН, а з 2022 року має німецьке громадянство. За інформацією розслідувачів, він був не просто російським пропагандистом, а й агентом, завербованим ФСБ.

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Влітку 2023 року видання вже повідомляли про контакти Сергієнка з якоюсь людиною в Москві. Нині журналісти отримали листування помічника депутата в соцмережах і вирахували його контактну особу.

Це полковник ФСБ Ілля Вечтомов, який є співробітником Дев'ятого управління П'ятої служби ФСБ. Саме це управління відповідає за питання України. У нього також є паспорт на ім'я Іллі Векшина, за яким їздив до Туреччини та Білорусі, де зустрічався із завербованими українськими громадянами.

Як свідчить листування, Сергієнко звітував про свої дії перед московським куратором, погоджував подальші кроки, а також отримував від нього фінансування. Серед іншого Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція "АдГ" подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини щодо зупинення постачання танків Україні.

Сергієнко працював і з багатьма іншими парламентарям. Як з'ясував The Insider, 6 червня 2023 року Сергієнко привіз у Сочі політика з АдН і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме.

За кілька місяців до цього Ойме під чуйним керівництвом Сергієнка написав листа Папі Римському, де просив звернути увагу на "гоніння на християн в Україні". Перед відправленням цього листа 12 квітня 2023 року Сергієнко погодив його чернетку російською мовою зі своїм московським куратором, а опубліковано його було 14 квітня.

Крім цього, Сергієнко влаштував виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи та Федеральної президії АДГ професора Гаральда Вайєля із заявою на сесії ПАРЄ, де він сказав, що київська влада нібито відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Заява була миттєво розтиражована кремлівськими ЗМІ.

У розслідуванні йдеться, що куратор, який погоджував тексти, забезпечував Сергієнка грошима.

У коментарі Der Spiegel Сергієнко відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними і такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий з Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.

Наразі влада ФРН намагається позбавити Сергієнка німецького громадянства, яке той отримав у листопаді 2022 року. Також йому тимчасово заблокували пропуск до Бундестагу, заборонивши вільно пересуватися будівлею парламенту.

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України успішно завершила багатоетапну спецоперацію в Дніпрі, під час якої було затримано агента ФСБ. Він активно збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, задіяних у контрнаступі на сході країни.

Крім того, Служба безпеки затримала агента ФСБ, який причетний до ракетного удару по Києву 31 грудня 2022 року. Зокрема, він навів російську ракету на один із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також зловмисник розвідував локації штабів і місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирської області.

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