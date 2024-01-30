У Німеччині тиснуть на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus - ЗМІ

Політики з урядової коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо необхідності постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт від партії "Зелені" заявила, що Берлін повинен якнайшвидше передати Києву крилаті ракети, передає видання DW.
"Ми пообіцяли, що надамо все, що можемо і що потрібно Україні. Taurus – це те, що ми маємо, і те, що зараз потрібно Україні", - сказала вона.відео дня
Крім того, лідер "Вільних демократів" у парламенті Крістіан Дюрр також наголосив, що підтримка Києва ракетами "була б розумною та правильною".
"Ми завжди повинні пам'ятати, що Україна захищає не лише себе у боротьбі з Путіним, але й демократичні цінності та переконання, які ми поділяємо", – зауважив він.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus. Він заявив, що відмова в наданні Україні конкретної допомоги через відсутність віри може дорого обійтися.
У Бундестазі винесуть питання на голосування про далекобійні ракети Taurus для ЗСУ. Зазначили, що у ЗСУ на сьогодні немає можливості відтіснити війська окупантів РФ, тому ракети Taurus могли б внести вклад в нові успіхи Сил оборони України.
Ракети Taurus - що про них відомо
Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.
Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).
Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.
Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.
Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).
З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.
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