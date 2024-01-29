Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

На думку президента, німцям слід вірити у те, що правда на боці України, а Росію слід поставити на місце.

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Зеленський вважає, що німцям не слід розраховувати на власну зброю / Колаж: Главред, скріншоти

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ведучої німецького телеканалу ARD, заявив, що зброя, яку німці притримують для себе їм "навряд допоможе".

"Міністр оборони Німеччини зазначив: ми не можемо все постачати (Україні, - ред.), бо якщо Путін виграє цю війну і Україна зазнає поразки, нам знадобиться це озброєння для власного захисту. Що ви на це скажете?", - запитала журналістка.

"Вони (ракети, - ред.) вам тоді навряд допоможуть. Це (буде, - ред.) інша війна, інші люди, Росія зовсім інша. Тут питання не про ту чи іншу зброю, і питання не в канцлері, чи позиції Німеччини, Бундестагу, або позиції міністра Пісторіуса. Питання не в цьому. Ти або віриш, що Україна права і Росію треба поставити на місце, і тоді в тебе є раз-два-три-чотири-п'ять кроків, які ти сам вважаєш потрібно дати і чим потрібно підсилювати Україну. І не розмовляти про дрібниці. Тобто ти або віриш в це, або не віриш. Невіра того чи іншого міністра дуже дорого обійдеться", - заявив президент.

Дивіться інтерв'ю Зеленського німецькому телеканалу

При цьому президент наголосив, що обговорює питання "Таурусів" під час розмов з канцлером Олафом Шольцем, але не може повідомити будь-які деталі цих перемовин.

"Рішення ми бачили, яке було сигналом у Бундестазі. Сподіваюся, що рішення якомсь чином зміниться", - заявив Зеленський.

Що ще заявив Зеленський

Зеленський вважає, що було б краще, якби гроші, які Захід виділяє, як соціальну допомогу українським біженцям, нараховувалися і розподілялися між ними за допомогою України. Згідно з даними Зеленського, в Україні є випадки, коли громадяни отримують допомогу не тільки від західних країн, а й користуються допомогою України в той самий момент.

Обговорюючи питання фронту, президент заявив, що Росія відправляє своїх солдатів на штурми Авдіївки на Донеччину в такій кількості, що із загиблих окупантів там утворюються цілі паркани.

Також Зеленський заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й Третьої світової війни. При цьому глава держави не став відповідати, чи може війна в Україні закінчитися у 2024 році.

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