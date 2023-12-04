Навів ракету на КНУ ім. Шевченка в Києві: СБУ затримала поплічника РФ

Для отримання розвідінформації в Житомирській області агент РФ "втемну" використовував своїх родичів. У Києві чоловік сам збирав інформацію.

https://glavred.net/ukraine/navel-raketu-na-knu-im-shevchenko-v-kieve-sbu-zaderzhala-posobnika-rf-10522039.html Посилання скопійоване

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по КНУ ім. Шевченка в Києві / Колаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який причетний до ракетного удару по Києву 31 грудня 2022 року. Зокрема, він навів російську ракету на один з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирської області.

Як повідомляє пресслужба СБУ, російського агента затримали у власному будинку в Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний житель столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" і поїхав до Росії через треті країни.

відео дня

"Під час перетину кордону з РФ чоловік за своєю ініціативою заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою. Щоб підтвердити свою відданість окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один з підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже через кілька днів загарбники здійснили по цій "локації" повітряну атаку", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала агента РФ у Києві / Фото: ssu.gov.ua

Після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих.

Натомість йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства і своєчасну "евакуацію" в РФ.

Для отримання розвідінформації в Житомирській області зловмисник "втемну" використовував своїх родичів, які там проживали. "Потрібні" дані розпитував під час побутових розмов.

У столиці зрадник самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об'єктів під час прогулянок містом.

Зраднику обіцяли допомогу в отриманні російського громадянства і своєчасну "евакуацію" в РФ / Фото: ssu.gov.ua

СБУ вилучила у чоловіка російську символіку / Фото: ssu.gov.ua

В ході обшуків у фігуранта вилучили російську символіку; нотаріально завірені в Росії особисті документи, необхідні для оформлення громадянства країни-агресора; мобільний телефон, в якому містилося його листування з московським "куратором" з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляв Главред, доцент одного з харківських університетів працював на російське ГРУ і коригував удари країни-агресора Росії по військовій та критичній інфраструктурі Харкова. Його затримали співробітники Служби безпеки України у власному будинку в Харкові. 49-річного чоловіка російська військова розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Також контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох спільників держави-агресора Росії, які збирали розвіддані щодо розташування Сил оборони та наслідків повітряних атак РФ у містах Київ та Черкаси. Обидва були затримані, один з них, зокрема, напередодні виїзду в Росію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.