Ходив у пікселі і зливав дані про контрнаступ: у Дніпрі спіймали агента ФСБ

Агенту ФСБ, який за гроші здавав дані про ЗСУ, загрожує довічне за державну зраду.

https://glavred.net/ukraine/hodil-v-piksele-i-slival-dannye-o-kontrnastuplenii-v-dnepre-poymali-agenta-fsb-10501582.html Посилання скопійоване

СБУ затримала зрадника під час виконання ворожого Завдання / фото: СБУ

Служба Безпеки України успішно завершила багатоетапну спецоперацію у Дніпрі, під час якої був затриманий агент ФСБ. Він активно збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ задіяних у контрнаступі на сході країни, повідомили у пресслужбі СБУ.

Для того, щоб замаскувати свою розвідувальну та підривну діяльність, зловмисник перевдягався у піксель. Його основним завданням було встановлення маршрутів руху залізничних ешелонів, які перевозили новітню військову техніку, озброєння та боєприпаси для сил оборони України.

відео дня

Крім того, агент намагався визначити бойові позиції української Протиповітряної Оборони в районі обласного центру. Він регулярно об’їзджав територію міста, фотографуючи українські об’єкти.

Зібрану інформацію агент ФСБ передавав своєму куратору через месенджер у вигляді тексту чи фото. За кожне виконане завдання він отримував грошову винагороду від російської спецслужби. Щоб його не вирахували, агент отримував гроші криптовалютою.

"За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Працівники СБУ затримали його під час виконання ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі. Під час обшуків у російського агента виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ трьома дронами підірвала "виборчу дільницю" окупантів у Запоріжжі. Загарбники витратили 10 днів, щоб доставити на цю ділянку заповнені бюлетені, але все було знищено в лічені секунди.

Нещодавно повідомлялося, що Нестор Шуфрич співпрацював з агентом ФСБ і виконував завдання важливої російської агентури в Україні, за що отримав підозру в державній зраді.

Більше про відлов зрадників в Україні:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.