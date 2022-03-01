Мертвих кадировців звозять в морги Білорусі: в мережі з'явилася розмова родичів

Мертві кадирівці лежать у Білорусі / ohrana.ru

У мережі з'явився запис телефонної розмови жінки про вбитого кадировця. Жінка повідомляє рідним, що хлопця вже немає в живих.

За її словами, тіла солдатів у Білорусі.

"Так, Мадіна, це син Зарган там загинув. Вони зайшли в якесь село, а там їх підбили якісь літаки чи то американські, чи то турецькі почали бомбити", - розповідає жінка.

"Кажуть, їх дуже сильно розбомбили відразу, як тільки вони заїхали туди. 7-8 чоловік залишилося. Кажуть, їхні тіла в морзі в Білорусі", - продовжила вона.

Також жінка розповіла, що в морзі Білорусі дуже багато тіл.їх не будуть доставляти додому, поки не закінчиться війна, щоб не лякати людей безліччю похоронів.

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Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров визнав, що в Україні є перші жертви серед чеченців. За його словами, на території України загинули дві людини.

Також раніше українська армія розгромила під Гостомелем під Києвом підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

Пізніше Болгарський медіаексперт і медіаінвестор Христо Грозєв повідомив, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Він зазначив, що щонайменше 70 людей з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Більша частина повернулася через кордон.

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