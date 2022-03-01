Ворог стрімко втрачає свої війська і техніку

Українці голими руками відібрали танк у окупантів / t.me/Zhyvytskyy

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06: 00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

Знищено та пошкоджено 29 літаків та стільки ж вертольотів, танків ліквідовано 198, ББМ – 846, артилерійських систем – 77, засобів ППО – 7, РСЗВ - 24, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3, 2 катери та 305 одиниць автомобільної техніки.

Зазначається, що підрахунок даних ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, жителі Городні в Чернігівській області заблокували рух російської військової техніки в бік обласного центру. Городянам вдалося зупинити окупантів - ті розвернулися.

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