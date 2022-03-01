Ворог стрімко втрачає свої війська і техніку

Російських солдатів вже знищено близько 5700 осіб.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06: 00.
Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.
Знищено та пошкоджено 29 літаків та стільки ж вертольотів, танків ліквідовано 198, ББМ – 846, артилерійських систем – 77, засобів ППО – 7, РСЗВ - 24, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3, 2 катери та 305 одиниць автомобільної техніки.
Зазначається, що підрахунок даних ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, жителі Городні в Чернігівській області заблокували рух російської військової техніки в бік обласного центру. Городянам вдалося зупинити окупантів - ті розвернулися.
Читайте також:
- За 20 секунд-мінус один танк РФ: ЗСУ опублікувало відео
- У Харківську ОДА потрапила ворожа ракета-половина будівлі зруйнована
- Російські окупанти масово здаються в полон-Генштаб ЗСУ
Автор: Уляна Поліщук