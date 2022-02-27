УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українські захисники знищили підрозділ "кадирівців" під Гостомелем на Київщині

27 лютого 2022, 05:50

Командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв. Його ліквідовано. Окупантів накрили артилерійським вогнем, а потім зачистили територію.

Кадиров, Тушаев
Кадиров спростував смерть Тушаєва / Фото Mash

Українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

Цю інформацію підтвердили в Офісі президента, пише Суспільне і ТСН. Інформацію про знищення підрозділу підтвердив також і один з полонених.

Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні - він ліквідований. Окупантів накрили артилерійським вогнем. Зачисткою території від ворога займався український спецназ Альфа та бійці добровольчих батальйонів.

При цьому українські військові звинуватили російських спецназівців і диверсантів у тому, що всупереч Женевським конвенціям і правилам ведення війни вони використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Водночас російський Telegram-канал Mash пише, що міністр інформації Чеченської Республіки Ахмед Дудаєв спростував інформацію про ліквідацію Тушаєва. Як доказ він опублікував на своїй сторінці в Instagram допис із записом голосового повідомлення Тушаєва. Чеченською мовою Магомад каже, що не помер, і обіцяє завтра викласти відеодоказ. Рамзан Кадиров теж спростував загибель Тушаєва.

Реклама

До слова, Росія не повідомляє про загибель своїх військових під час загарбницької війни на території України. Лише на третій день масштабної масштабної агресії РФ вперше заявила про втрати серед своїх військових. Керівник Дагестану Сергій Меліков офіційно висловив співчуття родині офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова, який загинув в ході так званої "спецоперації із захисту Донбасу".

Як повідомляв Главред, в Гостомелі затримали російського диверсанта, який був українським священиком.

Інші новини:

viber
війна в Україні кадыровцы Гостомель Рамзан Кадиров вторгнення Росії новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Українські захисники знищили підрозділ "кадирівців" під Гостомелем на Київщині». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Китайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяцяКитайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяця 18 літаків Іл-76 летять у напрямку Києва - ЗМІ18 літаків Іл-76 летять у напрямку Києва - ЗМІ Окупанти почали ставити мітки на дахах будинків - міська влада просить повідомляти на 102Окупанти почали ставити мітки на дахах будинків - міська влада просить повідомляти на 102 "Розв'язав війну заради своєї параної": Ходорковський закликав росіян виходити на протести проти режиму Путіна"Розв'язав війну заради своєї параної": Ходорковський закликав росіян виходити на протести проти режиму Путіна На Київ чекає вирішальна і повна несподіванок від Росії нічНа Київ чекає вирішальна і повна несподіванок від Росії ніч

Останні новини

15:10

На Сумщині російські окупанти злісно мародерствували в магазині

14:53

"Вам немає чого робити на нашій землі": ЗСУ закликало російських окупантів здатися

14:43

"Такого я ще не бачив!": у Кривому Розі десятки людей вийшли рити окопи

14:42

На лінію "Повернись живим з України" дзвонили тисячі російських матерів - Геращенко

14:33

Під Путіним захиталося крісло, або Що свідчить про бажання президента РФ вийти з гриПогляд

Реклама
14:24

Білорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІ

14:21

В Києві розвідники розбили диверсантів-кадировців, які їздили на швидкій

14:16

"Окупант, забирай свої трупи. І відправляй до їхніх матерів": житель Харкова написав потужний вірш проти російських агресорів

14:16

"Рашисти перетворили місто на руїни": ЗСУ відбили у окупантів Волноваху

13:57

Не можна вести переговори з РФ до виводу їхніх військ з України – голова МЗС Британії

13:50

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком

13:44

У МВС створили сайт для пошуку полонених і вбитих солдатів армії РФ під час вторгнення в Україну

13:30

Під Миколаєвом місцеві жителі захопили у полон солдата РФ

13:26

Україна відправила позов проти Росії в Гаазький трибунал - Зеленський

13:20

У Бучі місцеві спалили частину десантників РФ коктейлями Молотова – Арестович

13:06

На Херсонщині "голуби миру" з РФ зайнялися мародерством - вдерлися до ПриватБанку й вкрали гроші

13:04

"Горіть в пеклі!": жителі Чернігівщини зустрічають російських окупантів

12:37

На Харківщині жінка розтрощила бойову машину ворога коктейлем Молотова

12:36

Окупанти обстріляли дитячий інтернат у Василькові - відео очевидців

12:29

ЗСУ розгромило хвалені "Тигри" російських окупантів у Харкові - фото

Реклама
12:09

Навоювалися: російські солдати самі здаються в полон у Харкові

12:07

На Полтавщині російські військові тікають і лишають свої танки - фотоФото

12:06

"Що Байрактар животворчий робить": з'явилося відео нищівного удару ЗСУ по окупантахВідео

11:44

На Сумщині жителі селища Хотин роззброїли ворожий танк

11:37

Пожежа на Троєщині у Києві: в МВС пояснили, що ППО збило російську ракетуФотоВідео

11:29

На Чернігівщині місцеві жителі завернули колону російських танківВідео

11:27

Противник деморалізований та не в змозі продовжувати активні бойові дії - Арестович

11:15

Лукашенко визнав Удари з території Білорусі по Україні

11:11

Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду - ЗеленськийВідео

10:39

Україна готова на переговори з РФ в країні, з території якої не летять ракети - Зеленський

10:09

Окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку в Бучі під Києвом, будинок горить

09:54

Всі наші міста ми відстояли - МВС

09:44

"Будьте Білоруссю, а не Росією": Зеленський звернувся до білорусівВідео

09:42

У Бучі тривають бої - окупанти обстрілюють житлові будинки

09:38

У Кремлі заявили, що в Білорусь прибула делегація для переговорів з УкраїноюВідео

09:22

В Україні створюють Інтернаціональний легіон і закликають іноземців допомогти в обороні

09:12

Австралія профінансує постачання зброї в Україну

09:05

Українські військові збили крилату ракету, яка летіла з Білорусі до Києва

09:01

Морги Криму переповнені, а матері відкуповують своїх дітей від служби - Антон Геращенко про ситуацію на півострові

08:52

Міноборони: окупанти перейшли на нову тактику - застосовують ДРГ і вбивають мирних українців

Реклама
08:35

Захисники України зірвали висадку російського десанту у Чорноморській оперативній зоні

08:27

"Ні війні!": петицію проти російської агресії підписало понад 800 тисяч людей по всьому світу

08:19

До Харкова прорвалася колона техніки окупантів - бої тривають у трьох районах міста

08:06

Нова Каховка на Херсонщині захоплена окупантами, українські прапори спущені

08:05

У Санкт-Петербурзі закидали брудом білборди, на яких Путін пояснює, навіщо напав на Україну

08:01

У Києві ворожа ДРГ розстріляла сім’ю з трьома дітьми

07:55

Зараз у Києві все спокійно - заступник Київської держадміністрації

07:39

Може статися екокатастрофа: через бої під Києвом не можуть загасити обстріляну нафтобазуВідео

07:19

Яхти, особняки і будь-які активи російських олігархів будуть заморожені - Білий дім

07:19

"Перші" втрати: Росія офіційно визнала плачевні результати вторгнення

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти