Українські захисники знищили підрозділ "кадирівців" під Гостомелем на Київщині

Кадиров спростував смерть Тушаєва / Фото Mash

Українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

Цю інформацію підтвердили в Офісі президента, пише Суспільне і ТСН. Інформацію про знищення підрозділу підтвердив також і один з полонених.

Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні - він ліквідований. Окупантів накрили артилерійським вогнем. Зачисткою території від ворога займався український спецназ Альфа та бійці добровольчих батальйонів.

При цьому українські військові звинуватили російських спецназівців і диверсантів у тому, що всупереч Женевським конвенціям і правилам ведення війни вони використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Водночас російський Telegram-канал Mash пише, що міністр інформації Чеченської Республіки Ахмед Дудаєв спростував інформацію про ліквідацію Тушаєва. Як доказ він опублікував на своїй сторінці в Instagram допис із записом голосового повідомлення Тушаєва. Чеченською мовою Магомад каже, що не помер, і обіцяє завтра викласти відеодоказ. Рамзан Кадиров теж спростував загибель Тушаєва.

Реклама

До слова, Росія не повідомляє про загибель своїх військових під час загарбницької війни на території України. Лише на третій день масштабної масштабної агресії РФ вперше заявила про втрати серед своїх військових. Керівник Дагестану Сергій Меліков офіційно висловив співчуття родині офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова, який загинув в ході так званої "спецоперації із захисту Донбасу".

Як повідомляв Главред, в Гостомелі затримали російського диверсанта, який був українським священиком.

Інші новини: